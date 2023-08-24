"Вагнеровцы" снова вернутся в Украину?: эксперт рассказал, при каких условиях это произойдет

После гибели предводителя "вагнеровцев" Евгения Пригожина появилась информация о том, что, казалось бы, эта ЧВК, наоборот, усилится, когда войдет в состав ВС РФ.

В комментарии для ТСН.ua военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко выразил мнение, как гибель Пригожина повлияет на войну в Украине.

"Нет, "Вагнер" не усилится, - говорит Александр Коваленко. - Мне кажется, все будет наоборот. Скорее всего, "вагнеровцы" будут интегрированы в ВС РФ, их будут заставлять подписывать контракты. Через некоторое время они вновь появятся на территории Украины в зоне боевых действий. Но у них не будет харизмы, заменить Пригожина некем. Если говорить об уровне медийности, то второй такой личности в ЧВК "Вагнер" не найти".

К этому Коваленко добавил, что Пригожин не был грамотным военным.

"В первую очередь он был шоуменом. Он мог играть на публику, очень хорошо воспринимался категорией среднестатистических россиян из средней полосы России, категорией без интеллектуальной развитости. Он, кстати, имел такой себе электорат, больший, чем у Путина. Это, кстати, одна из главных причин того, почему его ликвидировали. Он нес угрозу для Путина и как политический оппонент", - резюмировал эксперт.

Напомним, эксперты рассказали о возможных последствиях гибели Пригожина для России и влиянии на войну в Украине.

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