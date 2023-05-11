"Вагнеровцы" в Бахмуте уже в полуокружении: что будет дальше с наемниками Пригожина

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин 9 мая заявил, что его наемники могут оказаться в окружении. Он признался, что фланги оккупантов трещат по швам.

Действительно ли есть угроза окружению его боевиков, рассказал в интервью ТСН.ua генерал армии, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж.

"Он (Пригожин со своими "вагнеровцами" — ред.) понес огромные потери и понятно, что мы нанесли несколько контрударов. Как сказали наши командующие, командиры подразделений, продвинувшихся на 2 и более километров, а это соответственно обход "вагнеровцев" за счет давления и уничтожение представителей Вооруженных сил РФ. Это полуокружение", – рассказал Маломуж.

Генерал говорит, что теперь ВСУ могут бить по врагу по бокам, пока наемники Пригожина рассчитывают на подкрепление, обеспечение единого строя и единого фронта.

"Получилось так, что это провал. Поэтому он (Пригожин – ред.) заранее говорит о том, что "да, мы перейдем в окружение", что он держится и что он это окружение может даже разорвать. Но он всегда шантажирует заранее и обвиняет Вооруженные силы, чтобы они (российское командование – ред.) срочно задействовали какие-то ресурсы, чтобы закрыть эту дыру возле него, потому что он не выдержит, фактически мы сегодня очень мощно идем, и он здесь объективно оценивает ситуацию. У него нет большого ресурса на пополнение", — рассказал эксперт.

Напомним, главарь террористической частной военной кампании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ситуация на флангах вокруг Бахмута складывается наихудшим образом для российских захватчиков. По его словам, сейчас на фронте в районе Бахмута разваливается все, чего "вагнеровцы" пытались достичь в течение нескольких месяцев, понеся огромные потери.

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