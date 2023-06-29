"Вагнеровцы" в Беларуси: у Зеленского объяснили, существует ли угроза повторного наступления с севера

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк пояснил, что угрозы наступления с севера пока нет, поскольку в Беларусь переместится только часть террористов "Вагнера". Также украинско-белорусская граница надежно укреплена.

Такое мнение представитель ОП высказал в эфире "Сніданку з 1+1" 29 июня.

Подоляк подчеркнул, что после бунта Пригожина ЧВК "Вагнер" фактически исчезла. Он считает, что эту террористическую организацию разделят на 4 части.

"То, что Пригожин в Беларуси для Украины не имеет никакого смысла, потому что ЧВК "Вагнер" больше не существует. Она (ЧВК "Вагнер" — ред.) будет распределена на четыре части: одна останется на контракте в Минобороны РФ и будет воевать против Украины. Отдельная часть — это бывшие "зеки", которых тоже заберут на контракт у Минобороны. Еще часть подпишет контракты с росгвардией и будет на внутреннем российском рынке. Третья составляющая — вернется в Африку, потому что это основные их бизнес-активы. Кстати, вероятно и Пригожин будет работать на Африку. Четвертая часть останется тренировать белорусский спецназ", – считает Подоляк.

Напомним, после неудачного бунта террориста Пригожина отправили в Беларусь. После этого начали публиковать информацию о том, что там построят базы для "Вагнера". Поэтому в Польше будут укреплять границу. Поляки считают, что российских террористов в Беларуси там может быть до 8 тысяч.

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