"Вагнеровцы" выходят из Бахмута: Жданов сделал неожиданный прогноз по поводу будущих действий Пригожина

В Сети появилось свежее видео главаря "вагнеровцев" Пригожина, в котором он гневно обращается к Герасимову и Шойгу.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин накануне записал эмоциональное обращение к начальнику Генштаба РФ Валерию Герасимову и министру обороны РФ Сергею Шойгу. В нем он обвинил военное руководство России в отсутствии поставок для "вагнеровцев" в Бахмуте и заявил, что его наемники выйдут из города 10 мая.

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал такие дерзкие заявления "повара Путина".

"Такое же видео мы с вами наблюдали летом в Северодонецке. То же самое - трупы и "дайте боеприпасы", потому что они без них не могут выполнять задачи. Но с одной стороны, он вряд ли имеет доступ лично к управлению боевыми действиями. Но с другой стороны, если Пригожин скажет "ребята, бежим", то, поверьте, никто не удержит этих зеков. Они пойдут свободными стрелками с оружием и патронами мародерить и грабить, и завтра они уже будут в РФ. Их никто не удержит", - считает Жданов.

По его словам, у "вагнеровцев" есть неплохой боевой опыт, мол, даже в тяжелых боях они разгромят любой отряд, который станет на их пути.

"Призыв Пригожина для них будет просто как приказ. Вот как Пригожин может влиять на ход боевых действий. Судя по тому, какие раздоры там начинаются, я так понимаю, что там внутри РФ ситуация очень плохая", - предполагает эксперт.

Жданов считает, что Пригожин пытается за счет таких заявлений набрать какой-то политический вес и спасти хоть какую-то часть своих боевиков.

"Он понимает, что без них он никто и зовут его никак. А Шойгу с Герасимовым, наоборот, намеренно хотят умножить этих "вагнеровцев" на ноль тем, что пускают их на боевые участки. Есть сведения, что десантники не поддерживают отряд Пригожина и ждут, когда их перебьют. Не дают им отступать, покидать позиции и заставляют их идти вперед", - рассказал Жданов.

Пригожин с "Вагнером" выходят из Бахмута: что известно

Частная военная компания "Вагнер" объявила, что из-за нехватки боеприпасов 10 мая она выходит из города Бахмут Донецкой области и передает позиции российским кадровым подразделениям.

Сам главарь наемников заявил, что из-за отсутствия боеприпасов выводит "воинов" частной кампании, потому что здесь они "обречены на бессмысленную гибель".

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