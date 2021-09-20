Вакарчук собрал на бесплатном концерте "Океана Эльзы" 10 тысяч людей и прокомментировал рождения сына

На концерт пускали только вакцинированных слушателей или тех, кто имел отрицательный тест на коронавирус.
10 тысяч человек — на бесплатном концерте Океана Эльзы. Такой подарок Львову Святослав Вакарчук сделал ко дню рождения университета имени Ивана Франко, где певец учился, а его отец был ректором 20 лет.
Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, на концерт пускали вакцинированных или с отрицательным тестом на коронавирус. Сцену разместили перед входом в вуз, а на его здание спроектировали световую инсталляцию.
Вакарчук прокомментировал ТСН и рождения сына. Есть информация, что мамой мальчика стала новая избранница музыканта — 39 летняя Евгения Яцута, генеральный продюсер украинского продакшена. Но сам певец этого не подтверждает и о сыне публично говорить не хочет.
"В украинских семьях, как и во многих других семьях, родители стараются не афишировать личную жизнь, чтобы дать детям в первое время полноценно встать на ноги без лишнего внимания. Я придерживаюсь этих традиций, думаю, все украинцы меня в этом понимают", — прокомментировал Святослав Вакарчук.