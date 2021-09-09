Вакцина не остановит пандемию: врач-эпидемиолог назвала необходимое условие

Для противодействия COVID-19 необходима целая система противоэпидемических мероприятий.

Доктор медицинских наук эпидемиолог Наталья Виноград заявила, что только вакцинацией ни в одной стране мира не решили проблемы, связанной с инфекционными заболеваниями. Для этого должен быть комплекс противоэпидемических мероприятий.

Такое мнение медик выразила 9 сентября в программе "Право на власть" на 1 + 1.

"Вакцинация — это очень серьезное и важное направление. Но одна вакцина не сработает ", — сообщила Наталья Виноград.

По ее словам, при вирусе, который подвергается постоянным мутациям, никакая супервакцина не остановит процесс. Для этого нужен целый комплекс мероприятий, одним из важнейших среди которых является собственно вакцинация.

"Мы должны защитить детей, должны защитить старшую возрастную группу — там вообще очень плохо с прививками. И в этом плане должна быть четкая система ", — заявила Наталья Виноград.

Как считает медик, соблюдение противоэпидемических мероприятий должна обеспечивать не только медицина.

Одной вакциной вирус не остановить - эпидемиолог Наталья Виноград о противоэпидемическом комплексе

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