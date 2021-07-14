Вакцина от коронавируса Johnson & Johnson: как действует, эффективность и побочные реакции

Вакцина от коронавируса Johnson & Johnson: как действует, эффективность и побочные реакции

Когда Украине ждать на вакцину Johnson & Johnson, что о ней известно и почему ряд стран приостановила иммунизацию этим препаратом.

В начале июля Министерство здравоохранения в Украине зарегистрировало для экстренного медицинского применения вакцину от коронавируса Janssen американской компании Johnson & Johnson. В Минздраве говорят, что ведут переговоры с производителем о ее поставке.

ТСН.ua собрал все, что пока известно об этом препарате, его эффективность, принцип действия и возможные побочные реакции.

Как действует вакцина и какова ее эффективность

Janssen — это векторная вакцина, разработанная одноименной фирмой, которой владеет американская компания Johnson & Johnson. Вакцина содержит обезвреженный аденовирус человека, с встроенным ДНК, который кодирующего шиповидный белок вируса SARS-CoV-2, говорят в Минздраве

Этот препарат стал четвертой вакциной против коронавирусной инфекции, одобренной на территории ЕС, после средств от Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

По данным производителя, эффективность вакцины составляет 66%. Также препарат с вероятностью 85% защищает от тяжелой формы COVID-19.

Кроме того, в марте в ВОЗ заявили, что препарат Johnson & Johnson эффективен против мутировавших штаммов коронавируса, в частности, "британского" и "южноафриканского".

Associated Press

Преимущества вакцины Johnson & Johnson

Препарат Johnson & Johnson имеет несколько преимуществ по сравнению с другими вакцинами. Одна из них — для завершения вакцинации человеку нужно сделать только одну прививку. Еще одно преимущество — вакцину можно хранить в обычном холодильнике, она не требует особых условий. Также Janssen значительно дешевле других вакцины — одна доза стоит около 10 долларов.

По словам производителей, иммунитет должен выработаться не ранее, чем через две недели после укола.

Какие страны одобрили вакцину J & J

Вакцина разрешена к экстренному применения Всемирной организацией здравоохранения, также разрешение на ее использование дали США, Великобритания, Европейский Союз, Швейцария, Канада. В общем Johnson & Johnson одобрили более чем 40 странах мира.

Приостановка вакцинации J & J и образования тромбов у привитых

В апреле в США приостановили вакцинацию препаратом из-за случаев образования тромбов у женщин, получивших прививки. Тогда осложнения возникли в шести вакцинированных. Одна из них умерла.

Впрочем, регулятор Соединенных Штатов не нашел связи между применением вакцины от коронавируса Johnson & Johnson и случаями тромбоза у людей, которым ввели этот препарат.

Новости мира: в США приостановили прививки вакциной "Джонсон и Джонсон"

После 11-денной паузы Консультативный комитет Центров контроля и профилактики заболеваний США рекомендовал возобновить вакцинацию препаратом американской компании Johnson & Johnson.

После сообщений о том, что эта вакцина может приводить к тромбозам, ряд стран приостановили ее использования: среди них — Дания, Швеция, Норвегия, Литва. В Бельгий же решили после смерти своей гражданки, которая получила прививку Johnson & Johnson, и которой было менее 40 лет, вакцинировать этим препаратом людей от 41 года и старше.

В то же время Европейское агентство лекарственных средств (EMA) пришло к выводу, что образование тромбов должны быть внесены в список редких побочных эффектов вакцины Johnson & Johnson. Также европейский регулятор отметил, что преимущества от использования вакцины продолжают перевешивать риски, поэтому использование этой вакцины рекомендовали продолжить.

Associated Press

Согласно данным регулятора, большинство случаев осложнений было выявлено у женщин в возрасте до 60 лет. Однако "на основании имеющихся данных невозможно выделить конкретные факторы риска".

Американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson решила продолжить поставки в страны Европы вакцину против коронавируса с указанием на этикетке информации о редком побочном действие в виде тромбоза.

По данным итальянских СМИ, Еврокомиссия планирует в следующем году отказаться от закупки векторной вакцины Johnson & Johnson, через редкие тромбозы в некоторых вакцинированных. Также ЕК планирует отказаться и от AstraZeneca, которая имеет схожий принцип действия.

Причина тромбоза у привитых J & J

Немецкие ученые решили выяснить причину тромбоза у привитых вакцинами Johnson & Johnson, а также AstraZeneca, после вакцинации которой обнаружили аналогичный побочный эффект.

По словам ученого Рольфа Маршалека, проблема заключается в аденовирусных векторах, которые оба производителя используют для доставки спаечного белка вируса Sars-Cov-2 в организм человека. Он считает, что через этот метод спаечный белок попадает непосредственно в ядро ​​здоровой клетки, а не в цитозольные жидкости, где коронавирус обычно производит белки. После этого части спаечного белка расщепляются и создают мутации, которые не могут связаться с клеточной мембраной и вызвать иммунизацию. Из-за этого мутантные версии белка приводят к образованию тромбов примерно у одного человека из 100 тысяч.

Впрочем некоторые коллеги ученого отметили, что это лишь одна из многих гипотез связи вакцины с тромбозом.

Новая побочная реакция вакцины Johnson & Johnson

12 июля американские эксперты заявили о вероятной связи между вакциной Johnson & Johnson и синдромом Гийена-Барре (СГБ).

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) добавило новое предупреждение к разработке J & J, указав на "небольшой возможный риск" редкой и потенциально опасной неврологической реакции для привитых. Почти сотня американцев заболела синдромом Гийена-Барре после прививки вакциной J & J.

Почти все больные нуждались в госпитализации, а один из вакцинированных умер. Большинство случаев регистрировали среди мужчин от 50 лет. У людей появлялись симптомы заболевания через две недели после вакцинации.

В то же время количество случаев синдрома, зарегистрированного среди американцев, привитых препаратом от J & J, достаточно малое: эту вакцину получили почти 13 миллионов жителей США. Кроме того, эксперты до сих пор выясняют, действительно ли к СГБ привела именно инъекция.

Отметим, что синдром Гийена-Барре возникает, когда иммунная система организма ошибочно атакует некоторые из его нервных клеток, и провоцирует мышечную слабость, а иногда и паралич, которые обычно имеют временный характер. В США ежегодно этот синдром обнаруживают от 3 до 6 тысяч человек.

Также к этому заболеванию может привести ряд других инфекций, в частности, грипп, цитомегаловирус и вирус Зика.

Самые распространенные побочные эффекты

Среди самых распространенных побочных эффектов после вакцинации Johnson & Johnson есть боль или отек руки в месте прививки; головная боль, боль в теле, усталость и жар.

Обычно они появляются в течение первых трех дней после вакцинации и продолжаются до двух дней после возникновения. Реже побочные эффекты возникают у пожилых людей.

Johnson & Johnson в Украине

Несмотря на возможные побочные реакции, спрос на вакцину от Johnson & Johnson в мире еще достаточно велик. В Украине она появится еще не скоро, говорят в Минздраве. В мае Министерство здравоохранения позволило ввезти в Украину 500 доз вакцины Janssen для вакцинации работников частной компании из США. А 2 июля Украина зарегистрировала этот препарат для экстренного медицинского применения и договаривается о его поставке.

К слову, в мае Польша заявила, что будт вакцинировать средством Johnson & Johnson украинских заробитчан на границе, также этим препаратом в июне Польша начала вакцинировать бездомных и людей, не имеющих документов, подтверждающих личность.

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