Вакцина, тест или самоизоляция: в Минздраве назвали дату, когда начинают действовать новые правила въезда в Украину

Вакцина, тест или самоизоляция: в Минздраве назвали дату, когда начинают действовать новые правила въезда в Украину

Возобновляется также тестирование быстрыми тестами на антиген на КПВВ с Донецкой и Луганской областями.

Ужесточены правила пересечения государственной границы, когда для всех невакцинированных людей возвращают ПЦР-тестирование, вступят в силу с 5 августа.

Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире "Сніданку з 1+1" 30 июля.

"Новые правила пересечения государственной границы и это постановление вступит в силу полноценно с 5 августа. Она была опубликована вчера, 29 июля, и вступает в силу через семь дней после момента опубликования. Будет изменено определенный алгоритм пересечения государственной границы", — сообщил Кузин.

Главный санврач рассказал, что изменение в правилах пересечения границы будет заключаться в том, что иностранец должен обязательно иметь с собой ПЦР-тест и страховку на случай, если он заболеет именно на территории Украины. После пересечения границы нужно установить приложение "Вдома" и активировать его. Иностранцы имеют 72 часа, чтобы сдать ПЦР-тест или антиген на территории страны, и активация приложения не состоялась.

По словам Кузина, если сдать тест, то не происходит дальнейшая активация приложения и такой человек не нуждается самоизоляции. В случае, если не сдать тест, приложение будет активировано и иностранцу придется 10 дней провести на самоизоляции.

"Насчет украинцев, то ситуация несколько проще, они могут заезжать на территорию страны предъявляя свидетельство о вакцинации или даже документ об однократной прививке. В таком случае они не будут нуждаться в самоизоляции. Если такого документа нет, алгоритм аналогичен: они устанавливают приложение "Вдома", 72 часа на то, чтобы они протестировались", — добавил Игорь Кузин.

Кроме того, заместитель главы Минздрава отметил, что также есть дополнительные нововведения этого постановления. В частности, возобновляется тестирования быстрыми тестами на антиген на КПВВ с Донецкой и Луганской областями.

"И к тому же мы прописали нормы, касающиеся именно тех людей, которые не потребуют самоизоляции при пересечении границы", — подытожил Кузин.

Напомним, Украина усиливает правила въезда из-за распространения индийского штамма коронавируса — "Дельта". Украинцы смогут беспрепятственно возвращаться на родину в случае наличия хотя бы одной прививки от COVID-19, в противном случае они должны идти на самоизоляцию. Иностранцы должны иметь две прививки.

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Штамм "Дельта" в Украине: правила пересечения границы и новая волна карантина

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