Вакцинация беременных, лиц с онкологией и после перенесенного COVID-19: Ляшко ответил на популярные опасения украинцев

Вакцинация беременных, лиц с онкологией и после перенесенного COVID-19: Ляшко ответил на популярные опасения украинцев

Противопоказания к прививке должен устанавливать только врач.

Противопоказания к вакцинации против коронавируса может устанавливать семейный или лечащий врач и предоставить соответствующий вывод о временных или постоянных противопоказаниях. Перенесенный COVID-19, как и иммунодефицит или онкологическая болезнь, не является противопоказанием к вакцинации.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко на брифинге 1 ноября.

Ляшко подчеркнул, что при необходимости врач может направить пациента к профильному специалисту, по заключению которого окончательно принимается решение, осуществлять ли вакцинацию сразу или временно ее отсрочить.

"Если у пациента есть противопоказания к прививке одной из вакцин против COVID-19, то он должен вакцинироваться другими типами вакцин. Единственным абсолютным постоянным противопоказанием к прививке конкретной вакциной является анафилактическая реакция на первую дозу этой вакцины. В этом случае пациенту будет рекомендовано вакцинироваться против COVID-19 другой вакциной при ее наличии. Если у пациента есть аллергия на один из компонентов вакцины от COVID-19, ему также следует прививаться другой вакциной", — пояснил Ляшко.

После перенесенного COVID-19 допускается отсрочка вакцинации не дольше 3 месяцев со дня течения коронавируса.

Если человек вакцинировался против других инфекционных болезней, то прививка против COVID-19 может быть проведена через 14 дней. Исключение – инактивированная вакцина против гриппа, которую можно вводить одновременно с антиковидной вакциной в разные руки.

Беременность и грудное вскармливание также, как напомнил Ляшко, не противопоказания к вакцинации.

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"Напротив, призываю каждую семью, в которой есть беременные женщины, сознательно отнестись к опасности и вакцинировать беременную, разрешенной вакциной во всем мире — Pfizer. Вы спасете жизнь и женщине, и ребенку", — подчеркнул глава Минздрава.

Кроме того, Ляшко добавил, что вакцинация против COVID-19 людей с онкопатологией является приоритетной. Насчет лиц с иммунодефицитом, имеющих более высокий риск тяжелой болезни и смерти от COVID-19, они могут и должны вакцинироваться.

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"Проверка количества антител или другие лабораторные исследования перед вакцинацией от COVID-19 не требуются", — напомнил глава Минздрава.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

В Минздраве рассказали, что заболеть повторно коронавирусом после выздоровления есть риск через 3-5 месяцев. Впрочем, случаи повторного инфицирования с интервалом в 1,5 месяца.

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