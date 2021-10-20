Вакцинация и работа: станет ли обязательным требованием наличие COVID-прививки для работников

Речь идет только о рекомендациях.

Сейчас меньше пяти процентов украинских компаний ставят как условие COVID-вакцинацию, чтобы тот или иной кандидат мог стать их сотрудником.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал директор по развитию бизнеса Андрей Данилюк.

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По его словам, это скорее всего — лишь рекомендации. Сейчас эксперт говорит, что не видел резюме, в котором отмечается — вакцинирован кандидат или нет.

"Официально нет в публичном доступе вакансий, где отмечается как требование или рекомендация имеющиеся привививики от коронавируса. Но во время интервью компании достаточно часто задают этот вопрос. Особенно, если это касается таких сфер как розничная торговля, работа с населением, предоставление услуг", — говорит он.

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Специалист считает маловероятным в Украине "итальянский сценариев", где все работники должны иметь или COVID-прививки, или отрицательный ПЦР-тест.

По его словам, за два года пандемии компании разработали большое количество адаптаций к условиям, а вакцинация — это только один из способов облегчить эти инструменты: гибкий график, удаленная работа, гибридные команды и тому подобное. "Учитывая те меры, которые имеют компании, то такой сценарий маловероятен", — подчеркнул Андрей Данилюк.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. В частности, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники: центральных органов исполнительной власти, местных государственных администраций, учреждений высшего, последипломного, профессиональной перед высшими, профессиональной (профессионально-технического), общего среднего, в частности, специальных, дошкольного, внешкольного образования и т.

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