Вакцинация идет к вам: в Шостке начали прививать горожан прямо под подъездами многоэтажек

В городе медики фиксируют резкое увеличение больных, поэтому решили ускорить вакцинацию.

На Сумщине решили повторить опыт Кропивницкого: прививки начали организовывать во дворах жилых домов. Просто сейчас это происходит в Шостке. Поэтому те, кто хотел получить вакцину и не имел времени идти в амбулаторий, может сделать это у своего подъезда.

Об этом сообщает корреспондент ТСН Оксана Солодовник.

Очередей еще нет, потому что люди пока присматриваются, выглядывают из окон и наблюдают за соседями, что решили прививаться.

Мобильный центр вакцинации развернули во дворе 14-этажки. В 10 утра, только подъехала машина скорой, сразу понемногу начали собираться люди. Говорят, что это очень удобно - вышел из подъезда, тебя сразу осмотрел врач и получил прививки.

«Я считаю, что надо больше информировать людей, что выезжают такие бригады и во дворах проводят такие прививки», — говорит житель Роман.

«Такой вот мобильный пункт для вакцинации населения, по каким-то причинам не может прийти в поликлинику, не находит для этого свободного времени. Мы ориентированы на пожилое население, которое не находит силы, и им проще идя на рынок или в магазин прийти, сделать вакцинацию сейчас», — заявляет директор Шосткинского городского центра первичной медико-санитарной помощи Александр Жук.

Мобильный центр вакцинации будет работать с 10 до 15 часов. Ежедневно по разным адресам. Горожанам предлагают три вида вакцины — «Пфайзер», «Коронавак» и «АстраЗенека» — на выбор. Чтобы вакцинироваться — достаточно лишь иметь с собой документ, удостоверяющий личность, и, конечно, не иметь противопоказаний.

Развернуть мобильные центры во дворах многоэтажек городские власти решили из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом в Шостке. По данным медиков, больных еженедельно увеличивается чуть ли не вдвое. Чтобы остановить эту волну мобильные бригады выезжали на предприятия и там проводили прививки.

За прошедшую неделю в Шостке провакцинировали почти полторы тысячи человек, и это достаточно высокая цифра. Но сейчас в городе привито лишь 20 процентов населения. И после того, как вспышки коронавируса начали фиксировать в учебных заведениях, то кампанию по вакцинации решили развернуть прямо на улице.

Новости Украины: в Сумской области организовывают вакцинацию во дворах жилых домов

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