Вакцинация или отстранение: в Гоструде ответили на актуальные вопросы

Отстранение касается COVID-невакцинированных работников.

Уже неделю, как в Украине могут отстранять от работы непривитых от коронавируса сотрудников. Норма касается представителей государственной службы, вузов, техникумов, училищ, школ и детсадов. С 15 ноября такие карантинные правила действуют и для депутатов парламента.

Ответы на главные вопросы по отстранению в эфире "Сніданку з 1+1" дал и.о. главы Государственной службы Украины по вопросам труда Игорь Дегнера.

Возможно ли увольнение?

"Уволить с работы не могут. Если человек отказывается от прививки, то это однозначно не является основанием от увольнения. Если дойдет до увольнения, то законодательство предусматривает несколько видов ответственности. В частности, если работник обратится в Гоструд и проверка выявит нарушение законодательства, то мы применим финансовые санкции – от минимальной зарплаты. Если работник обратится в суд, чтобы восстановиться в должности, то до решения суда ему будет начисляться средняя зарплата".

Какова продолжительность отстранения?

"Есть два ключевых момента: устранение причин, которые привели к отстранению (человек получил хотя бы первую дозу вакцинации) или окончание карантина".

Сохраняется ли заработная плата?

"На срок, когда человека отстранили от работы, зарплата не сохраняется".

Сохраняется ли рабочее место за работником?

"За отстраненным человеком сохраняется рабочее место. Работодатель на время, пока отсутствует невакцинированный работник, может принять другого человека. Но к моменту возвращения на работу сотрудника, который был отстранен".

Нет вакцины – нет работы: имеют ли право работодатели увольнять непривитых работников

Можно ли взять отпуск вместо отстранения?

"Работник может уйти в отпуск — вместо отстранения от работы. Впрочем, здесь стоит заметить. Отпуска делятся на то, что по графику, и те — что не по графику. Что касается первых, то работодатель обязан отпуск предоставить, несмотря ни на что. Если отпуск не по графику, то следует договариваться с работодателем".

Можно ли перевестись на дистанционку?

"Есть нюанс. Дистанционная работа – это один из режимов работы. А обязанность, возникающая у работодателя по статье 12 закона "О защите от инфекционных заболеваний" – отстранение работника от работы несмотря на то, какой режим он имеет".

Действует ли социальный пакет на время отстранения?

"На период отстранения работника от работы больничные листы не предусмотрены. О дополнительных гарантиях от работодателя, страхования, например, здесь никаких ограничений нет. Работодатель может предоставлять какие-либо гарантии. Впрочем, это все присуще только тогда, когда работник официально трудоустроен".

Могут ли отстранить работника с противопоказаниями к прививке?

"Нормативные акты предусматривают, что работник не отстраняется, если у него есть противопоказания, подтвержденные справкой. Минздрав ее утвердил. Ее можно взять у семейного врача".

Как сообщалось, на этой неделе в школах Украины возникали скандалы, вызвали полицию из-за того, что невакцинированным учителям на работу приходить запрещено. Но и те школы, где привиты практически все, в некоторых городах получили команду: не открываться. Не срабатывает даже призыв главы правительства Дениса Шмыгаля вернуться к очной учебе во всех учебных заведениях, потому что так рекомендует Всемирная организация здравоохранения.

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