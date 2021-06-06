Вакцинация от COVID в Украине: где прививаться и какой механизм записи в очередь

Уже вторую неделю по выходным в больших городах действуют центры массовой вакцинации.

Лед недоверия к прививкам, кажется, тронулся. И вакцинированных от COVID становится больше. Идея центров массовой вакцинации сработала. В Киеве, Львове и Одессе на прошлых выходных за два дня привили почти 5 тысяч человек. В субботу, 5 июня, только в киевском центре - еще две с половиной тысячи, сообщили в КГГА.

Об этом 6 июня говорится в сюжете ТСН.Тижня.

Теперь такие же центры открыли в Ровно, Тернополе, Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях Полтавской области.

Колют по тому же принципу:

записавшихся в очередь в семейных врачей;

или через приложение "Дія".

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А вот граждан Украины с территории ОРДЛО будут пропускать для вакцинации на подконтрольную территорию даже без самоизоляции. Их на этой неделе начали записывать в контакт-центре МОЗ по номеру 0-800-60-20-19.

Кстати, главный ответственный за эпидситуацию в Украине на этой неделе изменился. Главным санитарным врачом государства вместо Виктора Ляшко, который стал министром, назначили Игоря Кузина. Он по специальности врач-эпидемиолог. И до сих пор работал в Центре общественного здоровья. В интервью ТСН он сообщил, что государство уже законтрактовала около 20 млн доз вакцины. И по расчетам Минздрава, недостатка вакцин не должно быть.

И еще одна хорошая новость недели — вакцина, которой прививают украинцев сейчас, а именно "Коронавак", получила одобрение от Всемирной организации здравоохранения. И хотя пока со статусом для экстренного применения, это позволит выдавать международное свидетельство всем, кто прошел полный курс прививок, то есть получил две дозы. Что важно для тех, кто собрался путешествовать.

Новости недели: привитых украинцев становится больше, открылись еще несколько центров вакцинации

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