Вакцинация от COVID в Украине: где прививаться и какой механизм записи в очередь

Уже вторую неделю по выходным в больших городах действуют центры массовой вакцинации.
Лед недоверия к прививкам, кажется, тронулся. И вакцинированных от COVID становится больше. Идея центров массовой вакцинации сработала. В Киеве, Львове и Одессе на прошлых выходных за два дня привили почти 5 тысяч человек. В субботу, 5 июня, только в киевском центре - еще две с половиной тысячи, сообщили в КГГА.
Об этом 6 июня говорится в сюжете ТСН.Тижня.
Теперь такие же центры открыли в Ровно, Тернополе, Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях Полтавской области.
Колют по тому же принципу:
- записавшихся в очередь в семейных врачей;
- или через приложение "Дія".
А вот граждан Украины с территории ОРДЛО будут пропускать для вакцинации на подконтрольную территорию даже без самоизоляции. Их на этой неделе начали записывать в контакт-центре МОЗ по номеру 0-800-60-20-19.
Кстати, главный ответственный за эпидситуацию в Украине на этой неделе изменился. Главным санитарным врачом государства вместо Виктора Ляшко, который стал министром, назначили Игоря Кузина. Он по специальности врач-эпидемиолог. И до сих пор работал в Центре общественного здоровья. В интервью ТСН он сообщил, что государство уже законтрактовала около 20 млн доз вакцины. И по расчетам Минздрава, недостатка вакцин не должно быть.
И еще одна хорошая новость недели — вакцина, которой прививают украинцев сейчас, а именно "Коронавак", получила одобрение от Всемирной организации здравоохранения. И хотя пока со статусом для экстренного применения, это позволит выдавать международное свидетельство всем, кто прошел полный курс прививок, то есть получил две дозы. Что важно для тех, кто собрался путешествовать.