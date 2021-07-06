Вакцинация от коронавируса: Кузин рассказал, будет ли доступен Pfizer для всех украинцев

Все имеющиеся в Украине вакцины эффективны и безопасны в борьбе с COVID-19, отмечает государственный санитарный врач.

Главный санврач страны Игорь Кузин рассказал, будет ли доступен Pfizer для всех украинцев, когда до них дойдет очередь вакцинации от коронавируса, поскольку среди людей бытует мнение, что он лучше CoronaVac.

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Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

Так, по словам Игоря Кузина, такое мнение ошибочно и все вакцины, которые есть в Украине, эффективные против COVID-19.

"Мне кажется, что это мнение ошибочно. И я бы советовал вакцинироваться сейчас. Мы входим в осенний период. Он является сложным. Мы будем сталкиваться с обычными ОРВИ, грипп, парагрипп и другими вирусами, а также с коронавирусной болезнью. Поэтому советую вакцинироваться сейчас, чтобы у каждого человека было максимум времени на формирование адекватного собственного иммунитета. И вакцинироваться той вакциной, которая доступна сейчас. В зависимости от того, принадлежит ли человек к той или иной группе риска, ему доступна та или иная вакцина. Безусловно, чем дальше мы будем идти к осени и зиме, тем более расширенный перечень вакцин и в большем количестве мы будем иметь. Но к этому времени риск заразиться намного страшнее, чем время ожидания более лучшей по мнению пациента вакцины. Если это принципиальная позиция, лучше обратиться к своему семейному врачу или к экспертам за разъяснением относительно разницы между этими вакцинами. Как по мне, они все эффективные, безопасные и показывают научно доказанную эффективность", — говорит главный санврач страны.

Он также добавил, что в Украину будет поступать большее количество вакцины Pfizer — например, в июле мы получим почти миллион доз, а CoronaVac будет распределяться преимущественно на пункты прививок в отдаленных населенных пунктах, потому что у него немного проще условия по хранению и логистике.

Полный текст второй части интервью с главным санитарным врачом Украины, читайте на сайте ТСН.ua по ссылке.

На какие вакцины от COVID рассчитывать украинцам

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