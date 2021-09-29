Вакцинация просто на улице: на Сумщине прививки против COVID-19 проводят во дворах многоэтажек

Вакцинация просто на улице: на Сумщине прививки против COVID-19 проводят во дворах многоэтажек

Чтобы вакцинироваться достаточно лишь предъявить документ, удостоверяющий личность, и не иметь противопоказаний.

На Сумщине, в Шостке, мобильная бригада каждый день работать во дворах многоэтажек в разных районах города, чтобы как можно больше горожан могли привиться от коронавируса. Ведь пока в Шостке привито только 20-ти процентов населения. А больных COVID-19 — ежедневно больше, — об этом шла речь в сюжете ТСН.19: 30 28 сентября.

Мобильный пункт вакцинации развернули прямо во дворе 14-этажки. Пока одни присматриваются, выглядывая из окон наблюдают за соседями, другие уже — вакцинируются.

В 10 утра, только во двор въезжает машина скорой, начинают собираться люди. Говорят, что это — очень удобно. Вышел из подъезда, тебя сразу осмотрел врач и — получаешь прививки.

Чтобы вакцинироваться достаточно лишь предъявить документ, удостоверяющий личность, и не иметь противопоказаний. На заполнение согласия и именно прививки — уходит не более 10 минут.

Горожанам предлагают три вида вакцины на выбор. После прививки многие звонит знакомым и агитирует прийти к мобильному центра.

Развернуть мобильные центры просто во дворах многоэтажек городские власти решили через стремительный рост заболеваемости COVID-19. Еженедельно больных вдвое больше. Чтобы остановить волну, кампанию по вакцинации решили развернуть прямо на улице.

За 2,5 часа во дворе от ковида прививались три десятка горожан. Далее автобус поедет в другое здание. Ежедневно с десяти до трех дня мобильный центр вакцинации будет курсировать по разным адресам Шостки.

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