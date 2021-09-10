"Вакцинация работает": врач из Израиля рассказал о ситуации с COVID-19 в его стране

"Вакцинация работает": врач из Израиля рассказал о ситуации с COVID-19 в его стране

По его словам, невакцинированных молодых в 9 раз больше умирает, чем вакцинированных пожилых.

Врач-реаниматолог из Израиля Борис Брыль рассказал, как обстоят дела с коронавирусом в его стране.

Об этом медик рассказал в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"На самом деле у нас всё положительно. Как мы положили его (вирус) на лопатки, так он и остался лежать. Потому что если мы говорим о количестве заболевших - точнее, ПЦР-положительных тестов (11-12 тысяч, сейчас 6 тысяч) — это мы говорим только о ПЦР-положительных тестах. При том, что Израиль в районе 1,5% населения в сутки проверяет", — заявил Брыль.

По его словам, в Израиле где-то 60-70 тяжелобольных в сутки поступают в больницы — это те, которые реально нуждаются в госпитализации. Медик отмечает, что такое количество — мизер для всех больниц Израиля.

Если говорить о смертности COVID-больных в Израиле, то 50% смертей во время этой волны — это невакцинированные люди.

"А если мы разделим население на вакцинированных и невакцинированных, уберем оттуда детей, потому что дети в принципе не умирают, то у нас получится соотношение 90% к 10%. При том, что эти 10% невакцинированных — это довольно молодые люди. Смертность в количестве у 90% идентична смертности у 10%", — говорит врач-реаниматолог.

Брыль сообщил, что невакцинированных молодых в 9 раз больше умирает, чем вакцинированных пожилых. Это свидетельствует о том, что вакцинация однозначно работает.

"Если мы возьмём группу, которая получила третью вакцину, мы увидим всего лишь 2 смерти. Коэффициент смертности составляет 0,0001. Что показывает довольно большую эффективность. Плюс снижение заражения в группе, которая получила три вакцины. Кроме этого, рост начался в августе, когда религиозные школы начинают учиться. Рост был связан с началом учебного года в религиозном секторе. Сейчас, возможно, будет ещё чуть-чуть рост. Но в принципе у нас прогнозы более-менее нормальные в плане тяжёлых болезней. И да, это было спрогнозировано — может быть, в какой-то меньшей степени. Но в общем ситуация не выходит из-под контроля. Сегодня я в реанимацию заходил — 25 пациентов. Два из них — 92 и 87 лет. Онкологические. Один с пересадкой почки. Они вакцинированные, в тяжёлом состоянии — скорее всего уйдут, к сожалению. И все остальные — невакцинированные до 50-ти лет", — подытожил Борис Брыль.

Врач-реаниматолог Борис Брыль описал текущую ситуацию с заражением коронавирусом в Израиле

Напомним, что в Израиле обеспокоены массовыми заражениями коронавируса своих граждан в Умани.

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