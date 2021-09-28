Вакцинация работников образования: в МОН рассказали, кто и почему находится "под бдительным контролем"

Вакцинация работников образования: в МОН рассказали, кто и почему находится "под бдительным контролем"

Больше всего привитых педагогов в столице.

Вакцинация работников образования ускорилась: в дистанционной форме обучения сейчас на четверть меньше школ, чем было на прошлой неделе.

О новых данных в эфире Сніданку з 1+1 рассказала заместитель министра образования Вера Рогова.

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По ее словам, Минобразования ежедневно собирает информацию о COVID-прививках среди педагогов. "Ситуация с количеством вакцинации у нас улучшается. Если в минувшую пятницу было более 4600 заведений на дистанционном обучение, то сегодня таких школ 3300", — рассказала Вера Рогова.

Больше привитых педагогов в Киеве, а также в Сумской, Черкасской, Луганской, Донецкой областях. Меньше всего — в Винницкой и Одесской областях, а также на западе.

Заместитель министра образования Вера Рогова рассказала об образовании в условиях карантина

Под "бдительным контролем" пока шесть регионов — это Волынь, Прикарпатье, Львовская, Винницкая, Одесская и Ровенская области, где дистанционке находится сейчас более 40% школ.

Напомним, в Минздраве обнародовали предварительный список профессий, обязательных к прививке против COVID-19. Если работники определенных сфер откажутся от прививки, их отстранят от исполнения обязанностей. В частности, речь идет о работники таких сфер: центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений; местных государственных администраций; учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессиональной перед высшими, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учебных заведений.

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