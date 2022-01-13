Вакцинированная коза и лакшери-кутья: как современность повлияла на давние традиции празднования Щедрого вечера

Вакцинированная коза и лакшери-кутья: как современность повлияла на давние традиции празднования Щедрого вечера

Празднования в Украине продолжаются.

В канун Старого нового года по домам отправились щедровальники водить козу, а на стол ставят обрядовую еду. В эти дни кутью добавляют в ресторанные меню и делают ее очень богатой при помощи неожиданных ингредиентов, а для вертепов это возможность хорошо подзаработать - и для профессиональных театров, и для школьников-аматоров.

О мятно-лавандовой богатой кутье и вакцинированной козе 13 января говорилось в сюжете ТСН.19:30.

Так, в столичном театре "Берегиня" — кажется все традиционно. Во время представления актеры одеты в народные костюмы и коза в главной роли. Животное танцует, бодается, всем надоедает и традиционно умирает. Коза символизирует возрождение, поэтому ее нужно вернуть к жизни – ряженый врач выбирает современный метод – вакцинацию.

Артисты рассказывают – наступили урожайные времена. Щедровать сейчас зовут даже на предприятия.

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Каждый может быть козой – убеждают в музее Пирогова.

Раньше на эту роль выбирали парней, но от козы требуют быть просто веселой.

С собой на щедрование фольклористка Мирослава Татарчук советует брать колокольчики, которые отгоняют все беды. И напоминает, что щедровальников нужно пускать в дом — тогда богатство приумножится. Раньше все деньги, которые собирали щедровальники шли на церковь.

Сегодня не на церковь – собирают шестеро юных жителей столичной Троещины. Десятиклассники наряжаются третий год подряд – в прошлом году заработали 4 тысячи гривен. Шубу для козы одолжили у дедушки, а под конфеты сшили мешок.

Старый новый год: как щедруют и чем угощают в этот день

За вкусному – традиционным и не очень – в эти дни можно отправиться в рестораны. Там предлагают староновогоднее блюдо дня.

Шеф-повара Владислава Ермакова просто богатая кутья не устраивает, хочет очень богатую.

Для ее приготовления специально не доваривает пшеницу. Добавляет мак, который варился с молоком, и ванильный сахар. Затем поливает кутью кремом, сверху добавляет немного мятно-лавандового масла. Украшает блюдо дегидрированным виноградным листом в сахарной пудре, малиновым гелем и карамелью.

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