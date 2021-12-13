Вакцинировано против коронавируса 40% населения: Ляшко заявил, что Украина выполнила ориентир ВОЗ

Полный курс вакцинации против COVID-19 получило 40% взрослого населения Украины.

Украина выполнила целевой ориентир по вакцинации против коронавируса, установленный Всемирной организацией здравоохранения, привив 40% граждан в 2021 году.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил утром на брифинге 13 декабря.

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"40% взрослых украинцев (12 миллионов 457 тысяч) уже получили полный курс прививки. Достигнув этой отметки, Украина выполнила целевой ориентир установленный Всемирной организацией здравоохранения: 40% вакцинированных в 2021 году", — сказал глава Минздрава.

По его словам, сейчас продолжают болеть коронавирусом 266 тысяч украинцев, из них почти 80% госпитализированных находятся на кислородной терапии.

"2 773 госпитализированных находятся в отделениях интенсивной терапии, из них каждый второй (1443 пациента) подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", — добавил Ляшко.

Кроме того, он уточнил, что за прошлую неделю в больницы с диагнозом COVID-19 попали 15 676 украинцев, из них 85% люди, не получившие хотя бы 1 дозу вакцины против COVID-19.

"Вакцинация — это действенная защита от тяжелого течения коронавирусной болезни. Не пренебрегайте ею. Сделайте прививку против коронавируса по первому случаю. Вакцина есть в Украине, она доступна в кабинетах прививок и в центрах массовой вакцинации", — подытожил министр здравоохранения.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.