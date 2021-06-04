Вакцинированы и очень богаты: как США стимулируют людей делать прививки от COVID

До 4 июля власти страны хотят, чтобы 70% взрослых были хотя бы частично вакцинированы.

Американские власти стимулирует своих граждан делать вакцинацию от коронавируса активнее, чтобы через месяч отпраздновать День независимости без масок и дистанции.

Как жителей США стимулируют к прививкам, рассказали 4 июня в сюжете ТСН.12: 00.

В Соединенных Штатах Америки объявили очередных победителей в лотерее, где прививки от коронавируса можно выиграть миллион долларов или стипендию на обучение в колледже. Еще три недели вакцинированы американцы с замиранием сердца будут ждать, не позвонит ли им губернатор штата и скажет: "Поздравляю, миллионер".

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Именно так произошло с Джонатаном Карлайлом, что до сих пор работал курьером. Вакцинацию он постоянно откладывал из-за работы, а теперь сможет отложить работу после вакцинации. "Я только закончил очень-очень длинную смену, доставляя пакеты для Амазона. Уже готовился парковать фургон. Посмотрел на телефон и увидел ваше имя (губернатора штата Огайо Майка Дивайна — Ред.) на экране. Я понял, у меня появилось предчувствие. Затем прослушал сообщение и едва не взорвался от эмоций там в фургоне", — вспоминает он.

Зое Винсент вакцинировался том, что уже болела коронавирусом. Она не хотела бы пережить это снова. Но получила еще один бонус — стипендию на обучение в желанном колледже. "У меня будто гора с плеч упала. Я теперь могу думать о карьере, а не о том, как будет выплачивать долги за медицинскую школу. Это такое невероятное облегчение", — делится она.

Новости мира: США поделятся 25 миллионами вакцин от коронавируса

Излишками вакцин Соединенные Штаты поделятся со странами, где уровень прививок пока невысокий, объявили в Белом доме. Так, 25 млн доз отправляют по всему миру, в том числе и в Украину. Президент Владимир Зеленский поблагодарил президента Джо Байдена в "Твиттере".

Собственных граждан американские власти будут стимулировать к вакцинации не только миллионными выигрышами в лотерею. Также предлагают бесплатную няню для ребенка или выходной для вакцинации, а еще бокал пива в день независимости. Собственно, до 4 июля, здесь хотят, чтобы 70% взрослых были хотя бы частично вакцинированы.

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