Вакцинированные родственники 5-летней львовянки с поражением 80% легких не болеют: заразиться ребенок мог в садике

Вакцинированные родственники 5-летней львовянки с поражением 80% легких не болеют: заразиться ребенок мог в садике

Сейчас ребенок на искусственной вентиляции легких, в медикаментозном сне.

Пятилетнюю девочку, у которой 80 процентов поражения легких, сейчас спасают во львовском «Охматдете». С тяжелой двусторонней пневмонией и дыхательной недостаточностью пациентку привезли скорой.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

У нее был диагностирован коронавирус, и осложнения возникли очень быстро, говорят врачи. Сначала все выглядело, как обычная простуда. Ребенок два дня имела легкий насморк, дальше начала кашлять и лихорадить. Мама постоянно консультировалась с семейным врачом, три дня лечила ребенка дома.

Но когда состояние девочки начало ухудшаться, родственники вызвали скорую, и повезла маленькую пациентку в реанимацию. Быстрый тест показал отрицательный результат, но ПЦР подтвердил коронавирус.

Сейчас ребенок на искусственной вентиляции легких, в медикаментозном сне. Прогнозов врачи пока не дают.

«Очень быстрый ход. Большинство детей сейчас поступают и все начинается с кишечных расстройств, с минимальных катаральных явлений, и позже идет такой достаточно большой процент поражения легких», — сообщают в больнице.

Новости Украины: львовские врачи спасают 5-летнюю девочку, у которой тяжелая двусторонняя пневмония

Известно, что осенью прошлого года коронавирусом переболела вся семья девочки, медики предполагают, сам ребенок тогда мог болеть бессимптомно. Где заразился сейчас, неизвестно. Ее родственников протестировали - они здоровы.

«Сильно болело ее, я уже так теперь понимаю, легкие, настолько, что она на правый бок вообще не могла лечь, вплоть ножку ее тянуло. Таких контактов не было, дома мы все вакцинированы, в прошлом году все переболели. Единственное, что садик», — рассказывает мама девочки.

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