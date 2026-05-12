ВАКС проводит заседание по делу Ермака: онлайн-трансляция

Андрей Ермак на заседании ВАКС

В Высшем антикоррупционном суде 12 мая проходит заседание по избранию меры пресечения для экс-руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Сторона обвинения будет требовать ареста с рекордным залогом.

Об этом свидетельствует информация из онлайн-трансляции судебного заседания.

Адвокат Ермака — Игорь Фомин — заявил, что дело экс-главы ОП состоит из 16 томов, каждый из которых содержит около 250 страниц. Как сообщила сторона защиты, адвокаты не успели детально ознакомиться со всеми материалами производства до начала заседания в ВАКС.

Сегодня суд не будет рассматривать вопрос об избрании меры пресечения Ермаку. Во время нынешнего заседания планируют заслушать позицию прокурора и исследовать лишь часть материалов дела.

Прокурор САП Валентина Гребенюк заявила, что отдельные доказательства пока не готовы объявлять в открытом режиме. Фомин поддержал такую позицию. В то же время ни сторона обвинения, ни защита не выступают против открытого формата заседания.

Прокуратура будет настаивать на мере пресечения для Ермака в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 180 млн грн.

Заседание ведет судья Ногачевский, сторону обвинения представляет Гребенюк.

В чем подозревают Андрея Ермака?

Напомним, 11 мая САП и НАБУ сообщили о подозрении Ермаку в легализации 460 млн грн (ч. 3 ст. 209 УКУ) через строительство элитных резиденций «Династия» под Киевом. По версии следствия, экс-руководитель президентского офиса фигурирует в материалах под кодом «R2» и обсуждал дизайн своего имения на записях 2021 — 2022 годов. Куратором проекта считают экс-министра развития громад и территорий Алексея Чернышева («Че Гевара»).

Защита называет подозрение безосновательным и спровоцированным давлением, отмечая, что голоса Ермака на пленках нет. Сам экс-чиновник заявил, что не имеет отношения к строительству, не владеет домами, а комментарии предоставит после завершения следствия.

12 мая адвокат Ермака сообщил, что защита получила и изучает ходатайство об избрании меры пресечения. Сам экс-руководитель ОП в комментарии LB.ua назвал подозрение безосновательным, связав его с беспрецедентным публичным давлением на правоохранительные органы в последние месяцы. Он отметил необходимость независимости следствия от политики и медиа.

