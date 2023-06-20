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Валерий Залужный взорвал соцсети своим видео с фронта: главнокомандующий порадовал украинцев и мир

Автор
Юлия КириенкоЮлия Кириенко
Дата публикации
Просмотры
843
Время на прочтение
2 мин
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Валерий Залужный взорвал соцсети своим видео с фронта: главнокомандующий порадовал украинцев и мир

Сеть взорвалась мемами на шеврон Залужного с Малышом Йодой. ФОТО: соцсети

Но на самом деле за этим вирусным видео главнокомандующего, которое появилось в фейсбуке, кроется кропотливая работа на передовой, где идет наступление.

Наступление идет по плану, убеждает главнокомандующий Валерий Залужный. На странице Генштаба в фейсбуке появилось видео, где главком с заместителем Сергеем Шапталой работают на передовой. Оно моментально стало вирусным, ведь пользователей соцсетей увлекла патч-наклейка на бронежелете Главнокомандующего ВСУ – это беби Йодо, персонаж киновселенной "Звездных войн". И до сих пор в твиттере и фейсбуке просто тысячи мемов и сообщений, говорится в ТСН.

Видео от главнокомандующего Валерия Залужного и его заместителя Сергея Шаптали от 17 июня — едва ли не первое за длительное время, где генерал на передовой. Через несколько минут после публикации оно стало вирусным. Пользователи соцсетей просто разразились комментариями из-за патч-наклейки, которую заметили на бронежилете главнокомандующего — это беби Йодо — персонаж из цикла "Звездные войны".

Этот малыш умилил и вдохновил украинцев.

Этот малыш умилил и вдохновил украинцев. / ©
Этот малыш умилил и вдохновил украинцев.
Этот малыш умилил и вдохновил украинцев. / ©
Этот малыш умилил и вдохновил украинцев.

Пользователи еще раз высмеяли россиян.

Пользователи еще раз пользователи высмеяли россиян. / ©
Пользователи еще раз пользователи высмеяли россиян.

Твиттер и фейсбук мгновенно заполонили мемы о звездных войнах. Украинцы шутливо придумали новые звания в Вооруженных силах, как йодо-лейтенант или йодо-майор. Изобразили главкома на упаковке йодированной Бахмутской соли, где Залужный показывает всемирно известный жест победы.

Твиттер и фейсбук мгновенно заполонили мемы о звездных войнах / ©
Твиттер и фейсбук мгновенно заполонили мемы о звездных войнах
Украинцы шутливо придумали новые звания в Вооруженных силах / ©
Украинцы шутливо придумали новые звания в Вооруженных силах
Изобразили главкома на упаковке йодированной Бахмутской соли / ©
Изобразили главкома на упаковке йодированной Бахмутской соли

А еще предложили, чтобы у персонажа звездных войн тоже появился шеврон с изображением Залужного. Но долго спорили, будь-то наклейка самого мастера Йодо — могущественного джедая или все же Грогу, детеныша Йодо, тоже персонаж киновселенной "Звездных войн".

А еще предложили, чтобы у персонажа звездных войн тоже появился шеврон с изображением Залужного / ©
А еще предложили, чтобы у персонажа звездных войн тоже появился шеврон с изображением Залужного
Своему творчеству добавили и в редакции ТСН / ©
Своему творчеству добавили и в редакции ТСН

Волна мемов и одобрительных постов докатилась и до западного мира. Дженнифер Кафарелла из Института изучения войны уверена, что это бэби Йодо ловит русские "Кинжалы". «Ну вот, теперь ясно, что Кинжал перехватил бэби Йода, а не Залужный голыми руками», — написала она.

Дженнифер Кафарелла из Института изучения войны уверена, что это бэби Йодо ловит российские
Дженнифер Кафарелла из Института изучения войны уверена, что это бэби Йодо ловит российские "Кинжалы"

Но на самом деле за этим вирусным видео главнокомандующего, которое появилось в фейсбуке, кроется кропотливая работа на передовой, где идет наступление. Залужный в сообщении под видео убеждает — все идет по плану и благодарит каждого, кто приближает нашу победу.

Беби-йода в ВСУ – вирусное видео Залужного с фронта

Беби-йода в ВСУ – вирусное видео Залужного с фронта

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Дата публикации
Просмотры
843
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