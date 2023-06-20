Валерий Залужный взорвал соцсети своим видео с фронта: главнокомандующий порадовал украинцев и мир

Но на самом деле за этим вирусным видео главнокомандующего, которое появилось в фейсбуке, кроется кропотливая работа на передовой, где идет наступление.

Наступление идет по плану, убеждает главнокомандующий Валерий Залужный. На странице Генштаба в фейсбуке появилось видео, где главком с заместителем Сергеем Шапталой работают на передовой. Оно моментально стало вирусным, ведь пользователей соцсетей увлекла патч-наклейка на бронежелете Главнокомандующего ВСУ – это беби Йодо, персонаж киновселенной "Звездных войн". И до сих пор в твиттере и фейсбуке просто тысячи мемов и сообщений, говорится в ТСН.

Видео от главнокомандующего Валерия Залужного и его заместителя Сергея Шаптали от 17 июня — едва ли не первое за длительное время, где генерал на передовой. Через несколько минут после публикации оно стало вирусным. Пользователи соцсетей просто разразились комментариями из-за патч-наклейки, которую заметили на бронежилете главнокомандующего — это беби Йодо — персонаж из цикла "Звездные войны".

Этот малыш умилил и вдохновил украинцев.

Этот малыш умилил и вдохновил украинцев.

Этот малыш умилил и вдохновил украинцев.

Пользователи еще раз высмеяли россиян.

Пользователи еще раз пользователи высмеяли россиян.

Твиттер и фейсбук мгновенно заполонили мемы о звездных войнах. Украинцы шутливо придумали новые звания в Вооруженных силах, как йодо-лейтенант или йодо-майор. Изобразили главкома на упаковке йодированной Бахмутской соли, где Залужный показывает всемирно известный жест победы.

Твиттер и фейсбук мгновенно заполонили мемы о звездных войнах

Украинцы шутливо придумали новые звания в Вооруженных силах

Изобразили главкома на упаковке йодированной Бахмутской соли

А еще предложили, чтобы у персонажа звездных войн тоже появился шеврон с изображением Залужного. Но долго спорили, будь-то наклейка самого мастера Йодо — могущественного джедая или все же Грогу, детеныша Йодо, тоже персонаж киновселенной "Звездных войн".

А еще предложили, чтобы у персонажа звездных войн тоже появился шеврон с изображением Залужного

Своему творчеству добавили и в редакции ТСН

Волна мемов и одобрительных постов докатилась и до западного мира. Дженнифер Кафарелла из Института изучения войны уверена, что это бэби Йодо ловит русские "Кинжалы". «Ну вот, теперь ясно, что Кинжал перехватил бэби Йода, а не Залужный голыми руками», — написала она.

Дженнифер Кафарелла из Института изучения войны уверена, что это бэби Йодо ловит российские "Кинжалы"

Но на самом деле за этим вирусным видео главнокомандующего, которое появилось в фейсбуке, кроется кропотливая работа на передовой, где идет наступление. Залужный в сообщении под видео убеждает — все идет по плану и благодарит каждого, кто приближает нашу победу.

Беби-йода в ВСУ – вирусное видео Залужного с фронта

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