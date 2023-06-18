Вальс у руин, а аттестаты в бомбоубежище: в Дергачах решились устроить старшеклассникам выпускной

В последний год в школе большинство времени дети учились в коридорах или подвалах.

В Харьковской области в городе Дергачи последний звонок для одиннадцатиклассников раздался возле разрушенного дома культуры, с которым у детей связано много воспоминаний из школьной жизни, говорится в ТСН.

Последний вальс на фоне подращенного дергачевского дома культуры выпускники танцевали в черных платьях и вышиванках. В этом здании проходили все праздники и концерты школьников. Когда россияне сюда попали ракетой, выпускники решили – вальс будут танцевать именно здесь. Здесь раздается и последний для них звонок.

Родители сдерживают слезы, что руины стали локацией для фотосессии выпускников. “Вы видите на фоне чего у нас праздник проходит? Поэтому да, немного оно странно, война”, — говорю мама выпускницы.

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Местные власти и администрация школы долго колебались, делать ли детям праздник, но все же решились организовать выпускникам последний звонок. “У них должна быть какая-то память об окончании школы. Выпускной – это память. Это последний шаг из детской во взрослую жизнь”, — говорят в городской администрации.

Выпускники же констатируют, что последний год был совсем иным, чем они ожидали. Большинство времени дети учились в коридорах или подвалах, даже получать аттестаты приходится в бомбоубежище. Так что выпускники загадали свое самое большое желание — о победе.

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