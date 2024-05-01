"Вам от России еще так прилетит": все, что известно о скандале с украинской спортсменкой и дочерью депутата

Девушка заявила, что улетит в Дубай, а днепряне и дальше будут прятаться в подвалах.

"Полечу в Дубай, а вы будете прятаться в подвалах" – чемпионка Украины по академической гребле, а также модель и дочь депутата от "Слуги народа" в Днепропетровском областном совете Алсу Алейникова попала в грандиозный скандал. Девушка цинично высмеяла горе, которое каждый день переживают тысячи украинцев и пожелали жителям ее родного Днепра новых российских ракетных ударов, пока они будут развлекаться в Дубае. Сеть от ее слов в мгновение ока взорвалась. Украинцы возмущены и готовы найти и проучить девушку.

О деталях горячего скандала, говорится в эксклюзиве Артема Зябкина TSN.ua.

Как говорится, еще вчера о ней знали только ее подписчики в Инстаграмме и отдельные любители академической гребли, а уже сегодня она прославилась на всю страну.

Скандальное видео в сети появилось еще 27 апреля, подняло большой скандал и вызвало шквал справедливого хейта в адрес девушки. Но ей это, похоже, не помогло. Уже вскоре появилось и другое.

А услышанного люди всерьез задумались, не сошла ли эта девушка с ума, ведь звала ракеты на собственный город.

С того момента начали всплывать и интересные детали об этой девушке. Оказалось, что Алсу Алейникова – успешная спортсменка, медалистка, чемпионка Украины по академической гребле. К тому же еще в начале вторжения она явно демонстрировала свою проукраинскую позицию, хоть и на русском языке.

Что изменило мнение этой девушки? Сейчас она, как пишет у себя в описании в Инстаграм, по крайней мере сейчас в Украине жить не хочет.

Большинство ее фото в этой соцсети, скорее всего, именно из Объединенных Арабских Эмиратов и Турции. Похоже, с 2022 года именно там она проводит большинство своего времени, или часто ездит на отдых. Где сейчас сама девушка – неизвестно.

Позволяет себе такое, потому что дочь депутата?

Но внимательные пользователи провели быстрое расследование и узнали еще больше интересных деталей об Алсе, а точнее о ее матери. Оказывается, родила и воспитала такой "патриотку" серебряный призер Олимпиады-96 и депутат от партии "Слуга народа" в Днепропетровском областном совете Дина Мифтахутдинова. Ну, и как вам такой поворот событий? Кстати, депутат заявлений собственной дочери пока не комментировала. А как вы думаете, должна ли после таких слов своей дочери извиниться Мифтахутдинова, а может и сложить свой мандат?

Дина Мифтахутдинова/Фото: Федерация академической гребли Украины

Сеть в гневе

В комментариях же Алсу готовы "разорвать в клочья". Она своими словами затронула всех украинцев. "Мы такое не прощаем", "Необразованная, невоспитанная, ограниченная. Позор родителям, их стыд", "А могла и дальше жировать. Нужно было только молчать", "Прикольно, что у нее в профиле" написано "помни о смерти". И это только верхушка айсберга.

Извинений или каких-либо объяснений своим словам Алсу не дает и, похоже, не планирует. Позже стало известно, что девушка после грандиозной огласки удалила свою страницу в социальной сети Инстаграм.

А еще жители Днепра заподозрили Алейникову в коллаборационизме и предположили, что она бежала за границу. Они посоветовали ей не возвращаться в город.