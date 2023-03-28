"Ванна за полмиллиона на две части развалилась": новые подробности ночной атаки "Шахедов" на Киев

Повреждены административные и торговые помещения на втором этаже, а также мебель и оргтехника.

Минувшей ночью Киев пережил очередную атаку россиян на столицу. В разных районах города киевляне слышали работу нашей ПВО.

Сайт ТСН.ua узнал подробности ночного противостояния с врагом. И получил ответы на вопросы от Киевской городской военной администрации.

Известно, что в результате ночной атаки над небом Киева сбили 12 "Шахедов". Враг меняет тактику атакуя город ночью? Как действовать гражданам в дальнейшем – сидеть дома или идти в укрытие?

"Страна-террорист продолжает применять свою тактику атак баражирующими боеприпасами с северо-восточного направления. Совокупно, всеми силами противовоздушной обороны в районе воздушного пространства Киева было обнаружено и уничтожено 12 вражеских БПЛА типа Shahed. Тактика россиян разная: они могут запускать дроны, чтобы в первую очередь поразить объекты инфраструктуры, или попытаться выявить районы расположения наших подразделений противовоздушной обороны, а уже следующей волной запустить ракеты по разведанным целям, потому что именно в темное время суток мобильным группам-охотникам за дронами визуально обнаружить их труднее.

Мы еще раз обращаемся ко всем жителям Киева — четко и неукоснительно соблюдать требования относительно порядка действий в случае получения сигнала об угрозе воздушных ударов. С получением сигнала о воздушной опасности нужно немедленно направляйтесь в ближайшие укрытия".

Мэр Киева заявил о попадании и взрывах в двух районах столицы – Святошинском и Оболонском. Это не на шутку испугало жителей последнего района, но, к счастью, там не было прилетов. Почему тогда появилась такая информация, люди до сих пор интересуются, что именно пострадало?

"В результате падения обломков дрона в Святошинском районе столицы в торгово-складском здании произошел пожар. Огнем повреждена кровля на площади 200 квадратных метров. Пожар потушили. Жертв и пострадавших нет. Информация о взрывах или попаданий в Оболонском районе - в ситуационный центр КМВА" .

Уточните по пострадавшему объекту в Святошинском районе, что пострадало – банк, ЖЭК, офис?

"Сегодня ночью в результате падения обломков баражирующего боеприпаса произошел пожар в двухэтажном торгово-складском здании в Святошинском районе столицы. В результате пожара повреждена кровля на площади 200 квадратных метров, административное и торговое помещение на втором этаже, мебель и оргтехника. Пожар ликвидировали".

Между тем в социальных сетях уже публикуют видео из пострадавшего складского помещения. Там уничтожено немало товара.

"Его уже не восстановить. Там и ванна дорогая… за полмиллиона и на две части развалилась", — говорит женщина на видео.

Напомним, вечером понедельника, 27 марта, оккупанты снова запустили БпЛА "Shahed" в направлении столицы. Предварительно силами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева уничтожены все воздушные цели.

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