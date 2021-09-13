Варенье из шишек и адская аджика: фестиваль консервации в Запорожье поражал рецептами

Варенье из шишек и адская аджика: фестиваль консервации в Запорожье поражал рецептами

Несколько тонн продукции после фестиваля уже традиционно передадут бойцам на передовую.

Варенье из шишек, соусы из ревеня, адская аджика и полностью авторские закрутки, которые можно выставлять в музее — в Запорожье состоялся всеукраинский фестиваль консервации. Его участники доказывают: сегодня закрутки — это больше не хлопотное стояния у плиты. Теперь это прежде всего — искусство.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Якова Носкова.

Тернополь, Киев, Днепр, Кропивницкий и многие другие — на фестивале консервации в Запорожье участники со всей Украины. Закрутки — это не только вкусно, но и красиво, — говорят организаторы.

«Мне кажется, это у нас в жилах, в крови, потому что наши предки-земледельцы всегда умели сохранить свою продукцию и сделать это изысканно и интересно», — рассказывает директор фестиваля консервации Виктор Бабенко.

Только авторские варенье и десерты — свое хобби супруги Навроцкие превратило в семейный бизнес. Работают вместе, но последнее слово за мужчиной, потому что он главный дегустатор. «Фундук, памела, арахис, курага, изюм, миндаль, инжир, все залито медом — таким свежим натуральным из Тернополя», — хвастается своим товаром участник фестиваля.

На мероприятии аджику варят под открытым небом, имеют сразу семь рецептов адской вкусностей. «Глаза нельзя трогать, я не знаю, суток трое, а то и больше. Даже моешь, а оно не отмывается. Въедается просто в кость. Даже не руки, а просто косточки пекут», — убеждает повар.

Новости Украины: варенье из шишек и адская аджика - чем угощали на фестивале консервации в Запорожье

Перед тем, как что-то выбрать, покупатели пробуют. Самые большие очереди — у лотков с вареньем и, традиционно, с медовухой.

От орехов и сосновых шишек — к рассолам, чесноку и перцу: древние рецепты спасают от любых болезней, утверждают мастера. «Сосновые шишки от простуды. Чайная ложечка на стакан чая и зимой будете здоровы», — убеждает мастер.

Несколько тонн продукции после фестиваля уже традиционно передадут бойцам на передовую. Накануне холодов витамины ребятам не помешают.

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