Варенье из шишек, вышиванки, свистульки и даже вакцина от COVID-19 — на этом рынке есть все

Варенье из шишек, вышиванки, свистульки и даже вакцина от COVID-19 — на этом рынке есть все

В этом году на прославленную классиком литературы Сорочинскую ярмарку съехалось четыре сотни народных мастеров.

Во вторник, 17 августа, на Полтавщине после перерыва, вызванного пандемией коронавируса, снова организовали Сорочинскую ярмарку. Из разных уголков страны в Сорочинцы приехали и продавцы с товаром, и народные мастера, и творческие коллективы. В этом году здесь можно будет не только торговаться и развлекаться, но и получить прививку от COVID-19.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Сорочинская ярмарка славится тем, что торговаться здесь нравится и покупателям, и продавцам. Каждая покупка здесь как небольшое театральное действо, только вокруг — все настоящее. Даже живая музыка и народные танцы возле яток.

Все торговые места на 16-ти гектарах, на которых простирается Сорочинская ярмарка, в этом году заняты. Торговля кипит и в закоулках. Вот — продается варенье из шишек. Продавец всех угощает из одноразовых ложечек, уверяя, что это блюдо не только вкусное, но и полезное — помогает от кашля. А во время пандемии коронавируса это как никогда актуально.

Собственно из-за коронавирусной инфекцией в прошлом году Сорочинская ярмарка впервые за свою историю не открылась. В этом году решили ярмарку проводить. В масках пришли единицы, о социальной дистанции посетители преимущественно забывают.

Организаторы действа говорят, что не могут заставлять людей соблюдать эпидемические требования, но всех приглашают вакцинироваться, устроив для этого специальный пункт. Правда, наведываются сюда нечасто. Первым прививку здесь получил оператор ТСН.

Также без маски Сорочинскую ярмарку посетил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Признался, что пока еще не вакцинировался, поскольку недавно переболел ковидом. Спикер парламента пожелал, чтобы в этом году торговцы наверстали все, что потеряли из-за Covid-19 в прошлом году, и пошел по рядам в поисках свистулек для детей и меда для себя.

А выбрать на Сорочинской ярмарке, как всегда, есть из чего. На торги в полтавского села, воспетого Гоголем, только мастеров народных промыслов съехалось около четырех сотен.

Продавцы рекламируют свой товар так, что пройти мимо невозможно. Все можно потрогать и испытать, поторговаться и рассчитаться, если не наличными, то деньги можно сбросить и на карту. Не заметишь, как выходишь из ярмарки и в новом наряде, с какими-то бусами, вязанками бубликов, свистульками и еще с чем-то...

Сорочинская ярмарка продлится до воскресенья, 22 августа. Ее посвятили 30-летию Независимости. Каждый вечер обещают концерты.

Новости Украины: квас, вышиванки и прививки - в Полтавской области открылась Сорочинская ярмарка

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