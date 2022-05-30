Варшава была самым разрушенным городом в истории: как полякам удалось восстановить полностью уничтоженную столицу после войны

Украина изучает опыт у поляков, чья столица была разрушена на 90 процентов во время Второй мировой войны. Варшава имеет колоссальный опыт восстановления, в частности, в восстановлении исторических зданий, которые были уничтожены полностью.

Нацисты разрушали Варшаву методично и упорно, как россияне Мариуполь. Город обстреливали, накрывали ковровыми бомбардировками, взрывали здания, а между тем – специальные карательные отряды охотились на гражданских. Советская армия – наблюдала. Архитектор Ореста Ремешило-Рыбчинская рассказала, что после карательной акции нацистов из почти миллиона жителей на руинах Варшавы осталось не больше тысячи человек. Варшава стала самым разрушенным городом в истории.

Как полякам удалось вернуть столицу к жизни после масштабных разрушений и чего это стоило – в сюжете ТСН.

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Королевский замок – символ Варшавы

Павел Бьен – польский поэт и историк, почти 10 лет исследующий послевоенную историю родной Варшавы. Специально для украинцев рассказал, как город вставал из руин. Историк рассказал, что в 1939 году Королевский замок – символ Варшавы – начали бомбить. В 1944 году немцы полностью уничтожили резиденцию. Здание сгорело дотла. На реконструкцию потребовалось больше миллиона евро, но в необходимости восстановления символа Варшавы никто не сомневался. Наконец, в 1971 году началась работа, которая была бы невозможна без финансовой поддержки поляков, собиравших средства на восстановление.

Бьен отметил, что кроме финансовых, были и другие трудности. На помощь пришли старые фото. А еще – зарисовки и чертежи молодых архитекторов.

Архитектор Ореста Ремешило-Рыбчинская рассказала, что восстановить исторический центр Варшавы очень помогли картины 17-18 веков. И сегодня все это находится в защите ЮНЕСКО.

Варшавская опера

Еще один восстановленный символ города – Варшавская опера или Большой театр. Как и мариупольский драмтеатр, его прицельно разбомбили. Нацисты целенаправленно уничтожали все, что было дорого полякам. Большой театр был спроектирован в XIX веке Антонио Корацци. Во время обороны Варшавы в сентябре 1939 года здание было разбомблено, но фасад и часть интерьера уцелели. Во время Варшавского восстания на руинах оперы убили 350 гражданских. По словам поэта, фасад театра полностью восстановили, а вот интерьеры и оборудование заменили новейшими. При восстановлении здания значительно увеличили зал и сцену. Благодаря этому Гранд Театр сегодня имеет самую большую сцену в Европе и является символом сочетания традиций и модерна.

Как восстанавливалась после войны Варшава, разрушенная на 90% - ТСН

Дворец культуры и науки

Грандиозный Дворец культуры и науки должен был стать подарком Советского Союза – "даром дружбы народов". Построили его по проекту, подобным высоткам в Москве. Архитектор рассказала, что для того чтобы завести этот дом культуры, нужно было в Варшаве, которая так пострадала во время войны, снести после войны еще несколько кварталов. По ее словам, это поляки до сих пор не могут простить.

Территория, которую расчистили для высочайшего небоскреба, который для многих символ советской колонизации, долго оставалась пустой – как мрачное упоминание о войне. Исправить это решили только в начале 21 века. Здесь построили футуристический коммерческо-развлекательный центр.

Ранее рассказывали о "плане Маршалла" для Украины. Что нового предлагают для восстановления страны – читайте ЗДЕСЬ.

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