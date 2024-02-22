Варшава объявила Киеву торговую войну: почему правительство Туска не реагирует на пророссийские протесты фермеров на границе с Украиной

"Польша перешла черту". Именно так большинство украинцев комментировали в соцсетях уже второй за последние две недели инцидент на польско-украинской границе, когда польские фермеры высыпали украинское зерно и кукурузу прямо на землю из фур и ж/д грузовых контейнеров.

В канцелярии польского президента Анджея Дуды поддержали идею Владимира Зеленского по поводу встречи чиновников обеих стран вместе с представителями Еврокомиссии прямо на польско-украинской границе. И уже известна дата и место переговоров на уровне премьеров двух стран. Но состоятся они не на границе, и не до 24 февраля, как призывал украинский президент. К тому же, чем больше набирает обороты протест польских фермеров, к которым с 1 марта могут снова подключиться и перевозчики, тем больше кажется, что Украина стучится в закрытую дверь.

Лишь после того, как один из польских фермеров на акции во вторник, 20 февраля, вывесил на своем тракторе плакат с призывом к кремлевскому "фюреру" "Путин, наведи порядок и в Украине, и в Брюсселе, и с нашими чиновниками", Украина услышала комментарии МИДа Польши о "высокой обеспокоенности" и "российских агентах". Полиция возбудила уголовное дело против протестующего за провокационный плакат. Но, уже второй за две недели скандальный инцидент, когда фермеры в сопровождении полиции высыпают на дорогу и ж/д пути украинское зерно и кукурузу, так и остался без должной реакции.

Что украинцам нужно понимать об очередной блокаде польскими фермерами нашей границы? Почему это реальная торговая война? И что правительство Туска должно было сделать уже давно? ТСН. ua расскажет в этом тексте.

Помощь Кремлю: российские агенты в Польше

Протесты польских фермеров, которые во вторник, 20 февраля, охватили всю Польшу, и в очередной раз пограничные пункты пропуска с Украиной, не на шутку возмутили украинское общество. Еще бы, потому что этот "зерновой кризис", который можно смело назвать торговой войной Польши против Украины, длится уже почти год. Осенью 2023 нас убеждали, что нужно просто подождать, пока Польша пройдет парламентские выборы, и все станет хорошо. Однако с приходом к власти правительства Дональда Туска, который уже был премьером Польши и главой Европейского совета, ничего не изменилось.

Блокада украинской границы сначала польскими перевозчиками, а затем и фермерами не только никуда не исчезла, но и усилилась. К тому же все больше доказательств, что за их протестами стоит Россия, которая может действовать совместно с предыдущей властью во главе с партией "Право и справедливость", особенно перед местными выборами в Польше в апреле, и выборами в Европарламент в начале июня, где консервативные и ультраправые партии хотят сформировать большое "большинство". Не зря венгерский премьер Виктор Орбан на днях высказался о полном запрете экспорта украинской агропродукции на рынки ЕС.

Если почитать авторские колонки и статьи в крупнейших польских изданиях, таких как газета Wyborcza и сайт Onet, то в самой стране люди тоже не понимают, почему правительство Туска ничего не делает. С одной стороны, действительно, эти акции местных фермеров являются частью общеевропейских протестов во Франции, Италии, Испании, Чехии, Германии и других странах. Аграрии требуют не вводить ограничения на использование пестицидов и удобрений в рамках "зеленого перехода" ЕС (климатической реформы, призванной уменьшить вредные выбросы в атмосферу) и не сокращать дотации. ТСН.ua уже писал, что почти половина всего бюджета ЕС – это поддержка аграриев стран-членов, убивающая конкуренцию. К тому же, недавно у протестующих появилось новое требование – они боятся, что их поглотят крупные корпорации. Но, как это касается украинского экспорта, непонятно.

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Например, сайт Business Insider пишет в своей статье об этих протестах фермеров, что жители крупных городов не понимают, действительно ли аграрии так бедны и сталкиваются с огромными проблемами, когда видят их дорогие тракторы. Польский сайт Onet сделал интервью с одним из организаторов этих фермерских протестов, который жалуется на польские власти, которые не шагнули на встречу, поэтому такие акции только набирают обороты, а об антиукраинских лозунгах и плакатах говорит, что "люди настолько решительны, что прибегают к разным методам, чего не должно быть". Газета Wyborcza в двух материалах поднимает вопрос, кто есть эти протестующие, которые своими действиями дают пищу для российской пропаганды, сравнивая происходящее в Польше с акциями "желтых жилетов" во Франции несколько лет назад, по которым, по многочисленным журналистским расследованиям, тоже могла стоять Россия.

Кстати, польское общество также возмутилось действиями протестующих, когда во вторник, 20 февраля, из грузового контейнера они высыпали украинскую кукурузу. Пользователи соцсети Х (бывший Twitter) требовали реакции властей, подчеркивая, что от блокирования границы больше страдает на самом деле Польша, чем Украина. Действительно, за 2022 год впервые в истории польский экспорт в Украину составил почти $10 млрд, а в 2023 году – $6,6 млрд. Это в разы больше, чем Украина экспортирует в Польшу.

На полках украинских супермаркетов много польских фруктов, овощей и молочки. Поэтому, как говорится, в эту "игру" можно играть вдвоем. Ранее ТСН.ua уже сообщал, что никаких ограничений на польский импорт Киев еще не внедрял, но может это сделать, как и снова дать движение своему иску в ВТО. Соответствующие решения профильными украинскими ведомствами уже давно наработаны.

Правительство Туска играет в политику: почему дело не только в местных выборах

С августа прошлого года экспорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника на польский рынок запрещен. Этого добились фермеры (а на самом деле ПиС и пророссийская партия "Конфедерация", стоявшие за тогдашними протестами – ред.) перед парламентскими выборами в Польше в октябре прошлого года. К тому же после того, как Силы обороны Украины собственными силами деблокировали Черное море, через польскую границу проходит только 5% нашего агроэкспорта. Теперь польские фермеры и аграрии требуют запретить импорт украинского мяса птицы (хотя в январе мы не поставили туда ни одного грамма этой продукции – ред.), сахара и яиц, мягких фруктов, меда, яблочного сока и масла.

По словам вице-премьера по восстановлению Александра Кубракова, из-за заблокированной польской границы, в ближайшие дни Украина планирует наладить экспорт через Дунай с помощью барж в румынские порты.

"Первые два корабля отплывут в ближайшие дни. Мы также рассчитываем, что вверх по Дунаю, на рынки Германии и Австрии, мы сможем поставлять продукцию наших производителей, конечно, минуя Польшу. Это альтернативный маршрут", — отметил Кубраков.

Однако главная проблема – как понимать бездействие правительства Дональда Туска и откровенный подыгрыш пророссийским агентам – Варшава, похоже, не намерена не то, что решать, но и хоть как-то за это оправдаться. Только 28 марта, за десять дней до местных выборов в Польше, премьер Дональд Туск согласился встретиться с Денисом Шмигалем. И не на границе, как предлагал Владимир Зеленский, а в Варшаве. То есть польские власти сознательно хотят использовать Украину накануне местных выборов, чтобы заработать побольше электоральных баллов. На понедельник, 26 февраля, заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак анонсировал начало переговоров с местными фермерами, обещающими блокировать украинскую границу до апреля, что опять же совпадает с проведением выборов.

По состоянию на четверг, 22 февраля, польские протестующие заблокировали шесть международных пропускных пунктов на границе с Украиной: "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Шегини" и "Краковец". В очередях с польской стороны стоит около 2,5 тыс. грузовиков. К примеру, водители фур, которые везут автомобили для ВСУ и гуманитарку, стоят в очереди уже две недели. Украинские перевозчики также начали акцию на границе с Польшей, разместив на грузовиках плакаты с надписями на английском и украинском языках: "Снимите блокаду – верните украинских водителей домой"; "Потеряет Украина – будет терять Польша"; "Блокада Украины – предательство европейских ценностей".

Тем не менее, больше всего вопросов без ответов именно на блокаду железнодорожных путей, которая произошла впервые за год "зернового" кризиса между Украиной и Польшей. Дело в том, что во вторник, 20 февраля, небольшая группа протестующих заблокировала пути вблизи перехода "Медика", где и высыпали из грузового контейнера украинскую кукурузу, следовавшую транзитом в Германию, в сопровождении полиции. В соцсетях Х и Facebook сами поляки задавали вопрос: если протестующих откровенно пророссийского направления к железной дороге, которой Украина получает оружие, сопровождает польская полиция, то что уж говорить о безопасности самой Польши – страны-члена НАТО?

Дональд Туск уже пообещал, что Польша внесет автомобильные дороги и железную дорогу в перечень критической инфраструктуры, чтобы обеспечить 100% гарантию, что военная и гуманитарная помощь, техника и боеприпасы будут поступать в Украину вовремя и без задержек. Это, конечно, верный шаг польского правительства. И хорошо, если его выполнят прямо на границе с Украиной.

"Есть одна вещь, с которой я никогда не соглашусь: мы не можем позволить проявлять себя на польско-украинской границе и пользоваться фермерскими протестами тем, кто открыто и беззастенчиво поддерживает Путина, служит российской пропаганде и дискредитирует польское государство, нас, поляков, и всех протестующих", — раскритиковал в четверг, 22 февраля, появление пророссийского плаката на одном из тракторов с призывом к кремлевскому "фюреру".