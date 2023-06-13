"Варьяты, но мои": учитель-военный, умиляющий Сеть своим появлением на выпускном, рассказал о поддержке от учеников

После лечения Виктор вернется на фронт, обещает сделать все для скорейшей победы, ведь уже в сентябре ему вести внучку в первый класс.

На Волыни учитель пришел на праздник к своим ученикам прямо с фронта и преподнес сюрприз. Видео, как выпускники встречают классного руководителя, которого не видели более полугода, растрогало сотни тысяч человек, говорится в ТСН.

“На ступеньках мелькнула военная форма. Смотрю – Евгеньевич выходит. Не знаю, стоять или бежать, что делать, речь отняло полностью”, — вспоминает ощущение выпускница Дарья.

Уже год как Виктор ушел на фронт и перестал быть их классным руководителем. Но – признается, эти дети ему до сих пор самые родные, поэтому приехав ночью на реабилитацию после ранения, с утра сразу пошел к своим выпускникам. "Классные, креативные, ну и сумасшедшие, но они мои", — говорит учитель.

Учитель-военный Виктор Евгеньевич / Фото: ТСН

На скамейке возле школы дети со всех сторон прижимаются к наставнику, которого нежно называют Евгеньевичем.

Они вместе от пятого класса. Всегда весело отмечали праздники и много путешествовали. Вспоминают самый длинный маршрут – когда пешком преодолели шестнадцать километров. "Попробовали ухи, кулиша поели — и сразу у них энергии очень много, их поймать было нельзя", — вспоминает учитель.

Весь этот год дети и учитель переписывались. Школьники и коллеги как могли помогали Виктору и его собратьям. "Жгли печенье, связывались с известными футблогерами, спрашивали рецепты очень хороших энергетических батончиков, мы плели маскировочные сетки", — говорят в школе.

А еще – присылали видеопоздравления. Это, признается Виктор, очень поддерживало на передовой. "Слезы на глазах появились, говорю так как было. Их поддержка – это не пересказать", — признается военный.

Трогательную встречу учителя и детей сняли коллеги Виктора и выложили в соцсети. Эти кадры умиляли пользователей и собрали более миллиона просмотров и комментариев, что изумило всех в школе.

Через год, говорит учитель-воин, его дети очень повзрослели, у каждого из своих выпускников он очень верит.

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