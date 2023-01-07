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"Ваще не хочу уезжать из Лавры": в Сети мемами высмеяли "Пашу Мерседеса", которого не пустили в монастырь

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
7314
Время на прочтение
2 мин
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"Ваще не хочу уезжать из Лавры": в Сети мемами высмеяли "Пашу Мерседеса", которого не пустили в монастырь

Фото из открытых источников

Украинцев размешало фото "Паши Мерседеса", на котором он во время рождественского богослужения Эпифания бродил возле Лавры.

Во время рождественского богослужения митрополита Православной церкви Украины Эпифания в Успенском соборе Киево-Печерской лавры его бывший наместник УПЦ (МП), более известный как Паша Мерседес, бродил возле монастыря.

В Сети отреагировали на этот любопытный инцидент мемами. ТСН.ua собрал самые интересные из них.

Утром 7 января в Мереде опубликовали свет, на котором скандальный наместник Московского патриархата одиноко стоял вблизи Киево-Печерской лавры у шлагбаума "Предъявите пропуск". Это фото разлетелось по социальным сетям.

Да, украинцы шутят, что "Паша Мерседес" не прошел верификацию, поэтому его не пустили на территорию Лавры. Другая часть – предлагает сдать его в СБУ и обменять на украинских военных.

Внимание! На фото присутствуют непристойные слова (18+)

Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников

Также украинцы пишут в социальных сетях:

  • "Паша — мерседес", похоже, больше пропуска нет, до свидания всем русским попам".
  • "Позвольте заколядовать".
  • "Не пропустили, потому что у него что-то с балом".
  • "Стою я у вокзала с протянутой рукой"

Напомним, митрополит Православной церкви Украины Эпифаний проведет рождественское богослужение 7 января в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, который на этой неделе был возвращен под контроль государства по истечении срока аренды Московского патриархата.

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Эпифаний: когда праздновать Рождество и почему разгорелись скандалы в УПЦ МП?

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Дата публикации
Просмотры
7314
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