"Ваще не хочу уезжать из Лавры": в Сети мемами высмеяли "Пашу Мерседеса", которого не пустили в монастырь

Украинцев размешало фото "Паши Мерседеса", на котором он во время рождественского богослужения Эпифания бродил возле Лавры.

Во время рождественского богослужения митрополита Православной церкви Украины Эпифания в Успенском соборе Киево-Печерской лавры его бывший наместник УПЦ (МП), более известный как Паша Мерседес, бродил возле монастыря.

В Сети отреагировали на этот любопытный инцидент мемами. ТСН.ua собрал самые интересные из них.

Утром 7 января в Мереде опубликовали свет, на котором скандальный наместник Московского патриархата одиноко стоял вблизи Киево-Печерской лавры у шлагбаума "Предъявите пропуск". Это фото разлетелось по социальным сетям.

Да, украинцы шутят, что "Паша Мерседес" не прошел верификацию, поэтому его не пустили на территорию Лавры. Другая часть – предлагает сдать его в СБУ и обменять на украинских военных.

Внимание! На фото присутствуют непристойные слова (18+)

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Также украинцы пишут в социальных сетях:

"Паша — мерседес", похоже, больше пропуска нет, до свидания всем русским попам".

"Позвольте заколядовать".

"Не пропустили, потому что у него что-то с балом".

"Стою я у вокзала с протянутой рукой"

Напомним, митрополит Православной церкви Украины Эпифаний проведет рождественское богослужение 7 января в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, который на этой неделе был возвращен под контроль государства по истечении срока аренды Московского патриархата.

Эпифаний: когда праздновать Рождество и почему разгорелись скандалы в УПЦ МП?

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