"Ваш отец убил моего брата": журналист ТСН в Париже пообщался с "тайной" дочерью Путина

Дочь Путина / © ТСН

Журналист ТСН Дмитрий Святненко нашел Луизу Розову — не признанную дочь российского диктатора Путина. 22-летняя девушка живет в столице Франции.

Почему ее жизнь в центре Парижа и работа в крошечной картинной галерее больше похожи на конспиративную деятельность, и почему во время общения с ней перестают работать электронные приборы, а также кто ее охраняет — в сюжете ТСН.

Луиза Розова находилась в крошечной картинной галерее на краю Парижа, где русские открывали выставку картин.

Жизнь внебрачной дочери

О девушке, как о взрослой внебрачной дочери Путина, впервые в российских СМИ появилась информация 4 года назад. Ей 22 года. Появилась на свет 3 марта 2003 года. Так указано в ее свидетельстве о рождении. Ее мама — Светлана Кривоногих — работала уборщицей, пока в 90 не познакомилась с местным чиновником Путиным.

Сейчас Светлана Кривоногих — одна из самых богатых женщин России, мультимиллионерша. Ее благосостояние начало расти с тех пор, как Путин поселился в Кремле.

У Светланы Кривоногих появилась квартира в Монако в комплексе Monte Carlo Star. Сейчас там продаются квартиры стоимостью от 4,7 миллиона до 16,9 миллиона евро. Состояние матери внебрачной дочери диктатора оценивают примерно в 100 миллионов евро. Великобритания внесла Светлану Кривоногих в санкционный список как лицо, «последовательно пропагандирующее российское нападение на Украину».

Напомним, Луиза родилась под фамилией Кривоногих, впоследствии стала Елизаветой Владимировной Розовой, а затем, как утверждают источники ТСН, сменила фамилию на Елизавета Олеговна Руднова (фамилия и отчество близкого друга Путина, который умер в 2015 году).

Неудобные вопросы в Париже

Поздно вечером, когда дочь Кривоногих покидала помещение одной из последних, к ней на встречу вышел журналист ТСН Дмитрий Святненко:

«Добрый вечер. Я журналист из Украины, и я бы очень хотел задать Лизе несколько вопросов. Сегодня тридцать гражданских были убиты вашим отцом? Что вы можете на это сказать? Прокомментируйте.»

В этот момент ее окружение «застыло», а сама Луиза начала закрывать лицо шарфом.

«Три недели назад ваш отец убил моего брата. Как вам вообще живется в такой ненавистной Европе», — говорит Дмитрий Святненко.

«Я не давала своего разрешения на съемку», — заявила она.

Девушка исчезала из публичного пространства после нападения на Украину, закрыв свои соцсети. Тогда британский Mirror писал, что внебрачную дочь Путина фактически «отменили»:

«Путин как будто ее отменил. Ее модный бизнес, похоже, остановился, и она больше не выступает как диджейка, как прежде, и не дает интервью журналам. Ее жизнь явно сейчас очень ограничена».

На вопрос журналиста о политике отца девушка ответила:

«Я здесь при чем?», — сказала она.

На предложение позвонить отцу и попросить его прекратить бомбить Киев, Луиза только «хи-хи-кает».

Охрана и конспирация

Дмитрий Святненко обратил внимание на странный инцидент, произошедший во время общения:

«Во время общения с Лизой у меня пропала связь с вот этого микрофона. Он работал до общения с ней, он работал после, он сейчас работает абсолютно безупречно, в момент общения с ней, он шипел, он хрипел, все что угодно, но корректно он не работал».

Кроме того, во время монтажа было замечено, что Луизу сопровождают двое мужчин, которые постоянно держатся возле нее и контролируют ситуацию.

