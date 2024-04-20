Вашингтонский саммит НАТО: ловушки Путина, страхи спровоцировать Третью мировую и "торговля" территориями

В июле лидеры стран-членов НАТО соберутся в Вашингтоне на юбилейный саммит, посвященный 75-й годовщине Альянса. Но есть ли повод для празднования? Ведь блок и дальше продолжает демонстрировать скорее "глубокую обеспокоенность", чем мощную силу.

До юбилейного Вашингтонского саммита НАТО остается менее трех месяцев. Для союзников это будет третий саммит в условиях полномасштабной войны в Европе. Украина не скрывает, что хочет получить политическое приглашение к членству в Альянсе. Это может быть что-то вроде дорожной карты, о которой недавно говорил госсекретарь США Энтони Блинкен, или – открытие для Украины переговоров о вступлении – как это уже сделал ЕС на саммите в декабре 2023 года.

Вариантов и возможностей реализации множество – была бы только политическая воля. А ее, к сожалению, до сих пор нет, прежде всего в Вашингтоне и Берлине. Главная причина – это Россия. И первая прямая атака Тегерана с его территории по Израилю, когда силы США, Британии и Франции – трех ядерных сил Альянса – сбивали иранские "шахеды" и баллистические ракеты, это наглядно продемонстрировала. Израиль является главным союзником США вне НАТО. То есть, как оказалось, не нужно быть членом блока, чтобы союзники напрямую помогали сбивать вражеские цели, тем более, что иранскими "шахедами" Россия уже два года обстреливает и Украину.

В ответ Киев услышал, что это совсем разные вещи. Вашингтон ответил, что помогает Израилю десятилетиями, а не два года как Украине. Правда, войну Россия начала 10 лет назад, оккупировав Крым и часть Донбасса. В Лондоне отметили, что это опасность эскалации и риск расширения войны в Европе вплоть до прямого столкновения сил НАТО с российскими войсками. Но, как верно отметил глава Генштаба ВС Эстонии Мартин Херем, дело не в том, что нужно бояться войны с Россией, а в том, что "мы (Альянс – ред.) к ней не готовимся".

Есть ли повод для празднования на юбилейном Вашингтонском саммите НАТО в июле? Стал ли Киев ближе к вступлению в Альянс? И почему сейчас уже никто не вспоминает об "израильской модели" для Украины? ТСН.ua расскажет в этом тексте.

От Вильнюса в Вашингтон: риск ядерной эскалации.

Свежий опрос Центра Разумкова свидетельствует, что отношение украинцев к США существенно ухудшилось: показатель разницы положительного и отрицательного отношения снизился с 84,1% в августе 2023 до 67,1% в марте 2024 года. И это неудивительно, ведь пакет дальнейшей военной помощи Украине на $60 млрд заблокирован в Конгрессе уже более полугода. Так, последние договоренности на Капитолийском холме дают надежду, что, скорее всего, он будет проголосован в Палате представителей в субботу, 20 апреля. Однако цена промедления – это жизнь украинцев, и в Америке это прекрасно знают.

Военная помощь со стороны ЕС тоже заблокирована. В конце прошлого года на саммите в Брюсселе страны-члены так и не смогли согласовать ни пакет вооруженной помощи Украине на 20 млрд евро на следующие 4 года, ни позже – 5 млрд евро на 2024 год. Более того, транш на 500 млн евро из Европейского фонда мира, который мы должны получить еще в 2023 году, тоже до сих пор заблокирован Венгрией. Да, есть отдельные инициативы: Чехия закупает для Украины 1,5 млн артиллерийских снарядов вне ЕС до конца 2024 года, на которые "донатят" почти всем блоком; Германия на прошлой неделе предоставила нам очередной пакет военной помощи и обещает передать Patriot. Однако этого не хватает даже на эффективную оборону.

Как видим, через год после Вильнюсского саммита НАТО, который в Украине считали во многом для нас провальным, потому что мы там не получили политического приглашения к членству в Альянсе, действительно многое изменилось.

Во-первых, если еще год назад мы просили наших союзников и партнеров существенно увеличить военную помощь Украине, сейчас проблема ее в принципе получить.

Во-вторых, оказалось, что риски управления эскалацией (недопущение расширения границ конфликта вплоть до применения ядерного оружия – ред.) в помощи Израилю, который так и не ввел никаких санкций против России и "похоронил" разговор даже о возможности передачи нам "Железного купола" ", работают совсем не так, как с Украиной.

В-третьих, на Западе, прежде всего в Вашингтоне, уже никто и не говорит об "израильской модели" для Украины, как это было в прошлом году накануне Вильнюсского саммита НАТО.

В июне прошлого года ТСН.ua подробно описывал, как активно в западной печати дискутировалась так называемая израильская модель гарантий безопасности для Украины. Почему именно "гарантий безопасности"? Потому что еще до Вильнюсского саммита НАТО Украина прекрасно понимала, что приглашения в Литве мы не получим. А единственная гарантия нашей дальнейшей безопасности от будущих нападений России – это самое членство в НАТО, или – двусторонние гарантии безопасности, вроде тех, которые были предоставлены Швеции и Финляндии (включая "ядерный зонт" – ред.) до их фактического вступления в блок .

Конечно, как видим, никто нам таких гарантий предоставить не готов. Это было ясно еще на Вильнюсском саммите НАТО. Именно поэтому в прошлом году в Литве Украина пролоббировала Совместную декларацию о поддержке Украины со стороны G7 и других союзников по Альянсу. Что это значит? Действительно, еще тогда большинство экспертных кругов, причастных к американской внутренней политике, предупреждали, что с приближением даты выборов в США (а в ноябре этого года американцы будут выбирать не только президента, но и треть Сената и всю Палату представителей – ред.) американская военная помощь Украине может, если не уменьшиться, то вообще остановиться.

Что было в этой декларации? Обещание стран G7 предоставить Украине "безопасные обязательства" по "неизменной поддержке Украины" через "помощь в сфере безопасности", которая имела под собой предоставление "современного военного оборудования на суше, в воздухе и на море с приоритетом на ПВО, дальнобойную артиллерию и огневые средства дальнего действия, бронетехнику и другие ключевые средства, такие как "боевая авиация" и т.д. То есть, как видим, и этого нет, несмотря на уже заключенные двусторонние соглашения о безопасности (правда, многие эксперты до сих пор ломают копья относительно юридического веса этих договоров – ред.) с Британией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией и Латвией .

Еще в феврале вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина говорила, что Украина и США могут подписать безопасное соглашение и к юбилейному саммиту НАТО в Вашингтоне. Однако, как видим, предвыборные баталии в Америке и откровенное нежелание Администрации Байдена пренебрегать собственными рейтингами и идти на мифическую конфронтацию с Россией все затормозили. Буквально на днях глава ОПУ Андрей Ермак заявил, что Украина готовит "образцовое" соглашение о безопасности с США:

"Соглашение США с Украиной должно работать не хуже американского меморандума с Израилем, который подтвердил эффективность совместных действий союзников во время недавнего отражения массированной атаки Ирана на Израиль".

Однако, как уже писал ТСН.ua, Израиль является основным союзником США вне НАТО, не предусматривающим предоставление ему прямых гарантий безопасности США в случае нападения. Однако это не помешало ни Америке, ни Британии с Францией, прийти на помощь и сбить иранские "шахеды", которыми уже почти два года Россия обстреливает Украину, и баллистические ракеты. А Украина тем временем, учитывая отсутствие американской помощи, просит больше систем ПВО. В противоположность тому, что было более года назад, когда Запад хвастался, как его системы успешно сбивают российскую баллистику.

"У нас здесь, в Украине, в нашей части Европы, к сожалению, нет такого формата защиты, который мы все увидели на днях на Ближнем Востоке. Мы лишь убеждаем, что нужно также защищать Европу от баллистики и "шахедов", от крылатых ракет" и бомб, как это произошло в небе Израиля и других стран региона", — отметил президент Зеленский в обращении к лидерам ЕС, собравшимся на саммит в среду, 17 апреля.

Неприкосновенная статья 5: страх потерять контроль

Так с чем же мы финишируем к юбилейному Вашингтонскому саммиту НАТО? Еще в августе прошлого года в рамках рубрики "Новая Европа интересуется" для ТСН.ua Центр "Новая Европа" спросил у американских и европейских экспертов: что Украине сделать, чтобы увеличить свои шансы на вступление в НАТО или, по крайней мере, получить приглашение к членству на юбилейном Вашингтонском саммите Альянса, потому что на Вильнюсском мы этого не услышали?

Звучали разные оценки о зависимости от украинского контрнаступления летом прошлого года, который, к сожалению, не принес успеха и прорыва, целесообразность работать в рамках Совета Украина-НАТО, основанного на саммите в Вильнюсе в прошлом году, и даже просто не зацикливаться исключительно на вопросе вступления в Альянса. Но ни одно из девяти подписанных Украиной договоров безопасности не предусматривает аналога статьи 5 НАТО о коллективной обороне – только вступление в блок. Что нас практически к этому приближает?

Во-первых, о конкретных временных рамках членства Украины в НАТО никто не говорит. К примеру, в коммюнике Вильнюсского саммита Альянс лишь "подтвердил обязательство, взятое на саммите 2008 года в Бухаресте, что Украина станет членом НАТО".

Во-вторых, на саммите в Вильнюсе союзники зафиксировали, что ПДЧ на пути в НАТО Украине уже не нужно. С одной стороны, это хорошо, ведь более оперативно совместимыми с Альянсом мы становимся прямо на поле боя. Однако, с другой стороны, союзники так и не определились относительно четкой модели работы Совета Украина-НАТО (например, последнее такое заседание состоялось 19 апреля, где речь шла об усилении ПВО Украины) и практическом наполнении Годовой национальной программы сотрудничества (РНП).

В-третьих, да, в марте Минобороны Украины утвердило план собственных мер по реализации РНП. Но как Совет Украина-НАТО, так и РНП должны служить практическими средствами реального приближения Украины к Альянсу, а не подменять собой "Рамштайн", который уже в течение двух лет занимается вопросами вооружения Украины.

В-четвертых, госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял о "дорожной карте", которая, по его словам, может быть принята на юбилейном Вашингтонском саммите и должна стать мостом для членства Украины в НАТО. Однако, что это будет, но не станет ли она просто заменителем ПДЧ или РНП, которую мы будем выполнять годами? Ответов на эти вопросы еще нет. Но украинские дипломаты и политики, работающие по теме НАТО, обещают, что декларация Вашингтонского саммита будет существенно отличаться от Вильнюсского коммюнике. По крайней мере, сейчас Киев над этим работает.

Все будет зависеть от политической воли союзников. А с этим всегда была проблема. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, который вот-вот потеряет свой пост, каждый раз повторяет, как и другие лидеры стран-членов блока, что членство Украины в Альянсе до завершения войны с Россией невозможно. Что же тогда, по мнению союзников, мы должны понимать под "завершением войны"? На этот вопрос, как и на то, как должно выглядеть поражение России (о котором на Западе говорят очень неохотно), у наших союзников до сих пор нет ответа.

С одной стороны, Украина четко говорит о выходе на свои международно признанные границы 1991 года. Однако наши западные союзники и партнеры не дают нам достаточного количества оружия.

С другой стороны, в западной прессе и экспертном сообществе распространено мнение о "заморозке войны" из-за невозможности Сил обороны Украины вернуть оккупированные Россией территории, хотя это напрямую зависит от военной помощи союзников. Правда, в Крыму в Вашингтоне и ключевых европейских столицах, прежде всего в Берлине, существует мнение, что деоккупация полуострова может стать для Путина красной линией, пересекая которую возрастает риск применения ядерного оружия.

Неопределенность в рядах западных союзников, нежелание сформулировать конечную цель этой войны, а она всем давно известна, и очертить четкие временные рамки вступления Киева в НАТО, порождают такие опасные разговоры, как возможность вступления в НАТО "частями", которую продвигает бывший генсек НАТО Андерс фог Расмуссен.. ТСН.ua уже писал, что это еще одна ловушка Путина, которая взорвет Альянс изнутри. Если предположить, что мы вступаем в НАТО "частями", как страны-члены будут реагировать на удары по баллистике по Киеву, Львову, Харькову или Одессе? Если статья 5 не будет задействована, это подорвет самую основу существования НАТО. Ведь все прекрасно понимают, что даже с выходом Сил обороны Украины на международно-признанные границы 1991 года война может не закончиться, а ракетные обстрелы будут продолжаться.

Именно поэтому единственным правильным решением юбилейного Вашингтонского саммита НАТО должно стать официальное приглашение Украины присоединиться к Альянсу. Конечно, завтра это не произойдет, поэтому это не приведет к неконтролируемой эскалации — Третьей мировой войны и автоматическому применению статьи 5. Хотя в статьях западных экспертов очень часто можно увидеть страхи, что членство Украины в НАТО принесет войну в другие европейские страны. Однако рано или поздно это произойдет, если Украине не будут давать оружие, а на оккупацию Россией украинских территорий закроют глаза, как на Крым в 2014 году. Не зря же Путин разместил в Беларуси тактическое ядерное оружие.

Или, как еще в прошлом году писал ТСН.ua, Запад, по его мнению, оставляет вопрос членства Украины в НАТО в качестве переговорного элемента в переговорах с Россией. Тем более об этом снова заявляют в Кремле: мол, они готовы вернуться к "стамбульским договоренностям" (переговоры Украины и России в Турции весной 2022 года), где обсуждался отказ Киева от вступления в НАТО. В Альянсе любят повторять, что больше не должно быть "серых зон", где есть вакуум безопасности. Однако своей нерешительностью и промедлением оказания помощи Украине они лишь подтверждают, что серые зоны, созданные Путиным, будут и дальше существовать, как и его негласное право вето на решение Альянса.