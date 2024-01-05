Василию Стусу могло бы исполниться 86 лет: воспоминания о поэте и как его убила советская власть

Завтра исполняется 86 лет со дня рождения Василия Стуса. Его поэтические строки стали хрестоматийными, их изучают в школах, а трудный жизненный путь – показывают в пример несокрушимости и бескомпромиссности.

Об этом идет речь в материале корреспондента ТСН Дмитрия Фурдака.

Воспоминания Семена Глузмана о Василе Стусе

Всемирно известный психиатр Семен Глузман говорит, что он 20 дней провел в тюремной камере КГБ в Киеве в начале 70-х годов прошлого века вместе с Василием Стусом. Он говорит, что это было счастье. Семен Фишелевич вспоминает первые минуты знакомства с поэтом.

"Я спросил, что это у вас на тумбочке. И он ответил мне, поразив меня информацией. Я перевожу Рильке на украинский. Я очень любил Рильке", - говорит Семен Глузман.

Психиатр и поэт быстро породнились душами. Людей разных профессий судили их по одной и той же статье - антисоветская агитация и пропаганда.

Уроженец Виннитчины детство и юность Василий провел в Донецке. Говорит там только на украинском, носит вышиванку. Студентом переезжает в Киев, начинает писать стихи. До сих пор сохранились аудиозаписи, как сам Стус читает свою поэзию.

В произведениях Стуса советская цензура увидела упадок, клевету на тогдашнюю власть и вредное влияние на общество.

Василий Стус / Фото: УНИАН

"Василий был бескомпромиссен. Он зло называл злом. Поэтому они его так преследовали. Никого из нас так не преследовали, как Стуса", – говорит Глузман.

После возвращения из заключения Стус вступает в Хельсинкскую группу.

Поэт получил приговор: 5 лет за решеткой и три года ссылки в российской глубинке. К тому времени Стус уже женился, родился сын Дмитрий. Сейчас уже взрослый Дмитрий Васильевич признается - подростком не всегда понимал отца, который выбрал путь борьбы. Но теперь уроки усвоил.

Отбыв наказание, Стус возвращается в Киев. Но быть винтиком советской системы Стус уже не мог. И сразу вступает в правозащитную Хельсинскую группу. Даже его друзья не понимали, зачем Василий автоматически подписывает себе второй приговор.

Василия Стуса могли убить

Для советской системы Стус стал особенно опасным рецидивистом. Адвокатом назначают тогда еще никому неизвестного юриста Виктора Медведчука. Против этого Стус протестует, но тогдашнему суду – плевать. Приговор – 10 лет принудительных работ и 5 лет ссылки.

Василий Стус

Ужасных условий колонии поэт не выдерживает. Отсидев 5 лет, он умирает в карцере – 4 сентября 1985 года. Диссиденты, отбывавшие заключение вместе с поэтом, уверены, это было убийство. Только через четыре года Стуса перезахоронят на Байковом кладбище в Киеве.

Уже в независимой Украине Стусу посмертно присуждают Шевченковскую премию, присваивают звание Герой Украины, а его стихи изучают в школе. В Киеве появляется сквер его имени, но памятника нет до сих пор.

Напомним, в Киевской области на 84-м году жизни скончалась вдова известного украинского поэта Василия Стуса Валентина Попелюх.

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