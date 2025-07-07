Важная неделя для Украины: что известно о новых международных мероприятиях

На этой неделе состоятся важные для Украины мероприятия / © Pixabay

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Важная неделя для Украины: сразу несколько международных событий будут посвящены нашему государству. Президент Зеленский анонсировал мероприятия как по восстановлению страны, так и по восстановлению справедливости.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Екатерины Федорченко.

Специальный посланник Трампа поедет в Рим говорить о восстановлении Украины. Кит Келлог, по данным издания «КиевПост», посетит итальянскую столицу, где в четверг и пятницу собирают международную конференцию. Кто еще будет в составе американской делегации, пока не сообщают, однако, у Келлога, вероятно, состоится встреча с Владимиром Зеленским. Спецпосланник Трампа накануне поблагодарил украинского президента, комментируя его разговор с Трампом.

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«Спасибо также Президенту Зеленскому за его сочувствие в связи с ужасной гибелью людей во время наводнения в Техасе, особенно молодежи. Оба Президента признают боль от потери молодых людей как в мирное, так и в военное время. Сочувствие является ключевой частью лидерства», — сказал Келлог.



Конференцию по восстановлению Украины в Риме посетят также президент Европейской комиссии, канцлер Германии, премьер-министр Польши и другие мировые лидеры. А вот президент Франции и премьер Великобритании в тот же день по видеосвязи созовут еще и заседание «коалиции решительных» — чтобы обсудить усиление военной помощи Украине. В Париже также назвали целью встречи — обеспечение «восстановления украинской армии» и развертывание «в нужный момент силы для обеспечения безопасности в рамках возможного перемирия». Важная для Украины неделя — наперёд

На восстановление справедливости в суде — Киев надеется уже в эту среду. Именно тогда Европейский суд по правам человека должен вынести вердикт по делу «Украина и Нидерланды против России». Этот иск касается серьезных нарушений прав человека на временно оккупированных территориях Донбасса. В частности, незаконных похищений украинских детей, принудительного труда и пыток. Сбитие рейса МН-17 в 2014 году. И грубых нарушений прав человека во время полномасштабного вторжения.

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