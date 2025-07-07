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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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Важная неделя для Украины: что известно о новых международных мероприятиях

Президент Зеленский анонсировал важные мероприятия для Украины. Что об этом известно?

Автор публикации
Катерина Федорченко
На этой неделе состоятся важные для Украины мероприятия

На этой неделе состоятся важные для Украины мероприятия / © Pixabay

Важная неделя для Украины: сразу несколько международных событий будут посвящены нашему государству. Президент Зеленский анонсировал мероприятия как по восстановлению страны, так и по восстановлению справедливости.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Екатерины Федорченко.

Специальный посланник Трампа поедет в Рим говорить о восстановлении Украины. Кит Келлог, по данным издания «КиевПост», посетит итальянскую столицу, где в четверг и пятницу собирают международную конференцию. Кто еще будет в составе американской делегации, пока не сообщают, однако, у Келлога, вероятно, состоится встреча с Владимиром Зеленским. Спецпосланник Трампа накануне поблагодарил украинского президента, комментируя его разговор с Трампом.

«Спасибо также Президенту Зеленскому за его сочувствие в связи с ужасной гибелью людей во время наводнения в Техасе, особенно молодежи. Оба Президента признают боль от потери молодых людей как в мирное, так и в военное время. Сочувствие является ключевой частью лидерства», — сказал Келлог.

Конференцию по восстановлению Украины в Риме посетят также президент Европейской комиссии, канцлер Германии, премьер-министр Польши и другие мировые лидеры. А вот президент Франции и премьер Великобритании в тот же день по видеосвязи созовут еще и заседание «коалиции решительных» — чтобы обсудить усиление военной помощи Украине. В Париже также назвали целью встречи — обеспечение «восстановления украинской армии» и развертывание «в нужный момент силы для обеспечения безопасности в рамках возможного перемирия». Важная для Украины неделя — наперёд

На восстановление справедливости в суде — Киев надеется уже в эту среду. Именно тогда Европейский суд по правам человека должен вынести вердикт по делу «Украина и Нидерланды против России». Этот иск касается серьезных нарушений прав человека на временно оккупированных территориях Донбасса. В частности, незаконных похищений украинских детей, принудительного труда и пыток. Сбитие рейса МН-17 в 2014 году. И грубых нарушений прав человека во время полномасштабного вторжения.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 12:00 7 июля. Годовщина удара по «Охматдету»! Прощание с легендарной актрисой

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Дата публикации
Количество просмотров
184
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