Важно, чтобы Китай сохранял хотя бы формальный нейтралитет: политолог о последствиях визита Си в Москву

По мнению Фесенко, Китай чувствует, что война между Россией и Украиной близится к фазе кульминации, поэтому им нужно вступить в игру.

Во время разговора Си Цзиньпина с российским диктатором Путиным тема Украины будет подниматься, и Китай должен начать что-то предлагать.

Как Китай хочет и может реально повлиять на события в Украине и есть ли у него желание включиться и активно играть за одну из сторон, рассказал в эфире 1+1 в рамках телемарафона политолог Владимир Фесенко.

"Я думаю, что Китай маску сбрасывать не будет. Двойство в позиции Китай, во всяком случае, на данный момент и на ближайшую перспективу, будет сохраняться. Свое политическое партнерство, даже военное партнерство, у Китая с Россией есть. Но за год войны России, скажем так, они осторожно почти не помогали, россияне даже обижались на это, потому что они же "союзники", — считает Фесенко.

Он подчеркнул, что Китай будет действовать исключительно в своих интересах.

"Я думаю, что то, что они публично заявили о желании быть миротворцем, это реально, но, конечно, в китайском стиле. У них было соглашение о сглаживании напряжения и конфликта между Саудовской Аравией и Ираном. Китай здесь имеет положительный кейс и нечто подобное он хочет сделать между Россией и Украиной", — говорит политолог.

По мнению Фесенко, Китай чувствует, что война между Россией и Украиной близится к фазе кульминации, поэтому им нужно вступить в игру. Пекин ведь претендует на глобальное лидерство.

"Если война будет завершаться и начнут договариваться вокруг финального этапа войны договариваться о том, на каких условиях мир, какое содержание, в игре будет не только Турция, но и Соединенные Штаты, ЕС. Как же без Китая? Китай претендует на глобальное лидерство. Он должен быть в игре и поэтому сейчас в нее входит", — пояснил эксперт.

Как будет действовать Китай

По словам политолога, КНР будет действовать "по ситуации". Если нужно, в какой-то мере будет помогать России, чтобы она не проиграла, потому что это не в интересах Китая.

Фесенко объяснил, что Китай рассматривает сегодняшнюю войну в контексте противостояния с Соединенными Штатами. Потому Пекин не будет помогать Украине.

"Но для нас важно не то, как они будут о нас между собой разговаривать. Я думаю, что большинство серьезных разговоров останется за кадром и мы узнаем об этом позже. Важно то, о чем будет разговор Си с Зеленским. К этому нужно готовиться. Некоторые американские аналитики уже советуют нам, как это нужно делать. Я тоже думаю, что это будет только начало активных контактов. И нам это нужно использовать", — говорит политолог.

Фесенко подчеркнул, что для Украины важно, чтобы Китай не перешел полностью на сторону России.

"Пусть он сохраняет свой формальный нейтралитет. Главное, чтобы не вступал полностью на сторону России, чтобы не помогал оружием и чтобы экономическая помощь тоже была ограничена. Потому что ослабление России Китай тоже может использовать в свою пользу. Он это уже делает", — подытожил. эксперт.