Важные новости для мужчин: кому нужно возвращаться в Украину (видео)

Кому из украинцев за границей нужно вернуться и лично прийти в ТЦК, могут ли продлить срок обновления данных, вручат ли на улице повестку, если человек обновил данные через "Резерв+" – в эксклюзиве TSN.UA.

"Резерв+" не спасет от мобилизации, а некоторым военнообязанным, находящимся за границей, нужно прийти в ТЦК в Украине. В Минобороны сделали громкие заявления.

Кому из украинцев за границей нужно вернуться и лично прийти в ТЦК, могут ли продлить срок обновления данных, вручат ли на улице повестку, если человек обновил данные через "Резерв+" – в эксклюзиве журналистки Виктории Панченко для TSN.UA.

Мобилизация за границей

Военнообязанным находящимся за рубежом украинцам и получившим статус "в розыске" в приложении "Резерв+" нужно вернуться в Украину и прийти в ТЦК. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

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Требование явиться в ТЦК и СП также касается и украинских парней за границей, которым исполнилось 17 лет, отметил Лазуткин. Ребята должны стать на военный учет именно в Украине.

Обновили данные через "Резерв+"

К слову, по состоянию на утро 4 июня 2024 года в мобильном приложении "Резерв+" свои данные обновили более 18 тысяч военнообязанных, проживающих за границей, а всего свои обновили уже более 1 миллиона 300 тысяч военнообязанных украинцев. Если говорить о женщинах, то это около 190 тысяч. В эксклюзивном комментарии для ТСН.ua адвокат в сфере права и медицины Анастасия Кондрась рассказала, кто из женщин обязательно должен стать на военный учет и означает ли это, что таких женщин отправят на фронт.

"Резерв+" не спасет от мобилизации

Примечательно, что людям, которые обновили свои военные документы через "Резерв+", все равно могут вручить повестку на улице. Обновление учетных данных через приложение "Резерв+" означает выполнение нормы закона, которая вступила в силу с 18 мая. Но в то же время человек может находиться в розыске из-за нарушения правил военного учета и также может быть направлен на ВЛК, уверяет спикер Минобороны.

Слова спикера Минобороны подтверждает и адвокат в сфере военного права и медицины Анастасия Кондрась. Она рассказала, в каких случаях лицо могут направить в ТЦК и на ВЛК.

Продлят ли срок обновления данных?

Более того, пока оснований для продления срока обновления данных для военнообязанных нет. По словам спикера ведомства Дмитрия Лазуткина, у "Резерв+" уже нет каких-то сбоев, которые наблюдали украинцы в начале запуска приложения. В то же время в Минобороны не исключают форсмажорную историю.

"Резерв+" усовершенствуют

В приложении "Резерв+" также должен появиться QR-код, отсканировав который, представители власти смогут мгновенно получить информацию о вашем статусе как военнообязанного, призывника или резервиста. Такой QR-код станет электронным заменителем военного билета. Однако, приложение "Резерв+" не станет полноценным ТЦК в смартфоне. Стать на учет через приложение или получить бронирование нельзя. Однако есть вероятность, что в будущем функционал приложения будет усовершенствован и появится больше возможностей для военнообязанных, подчеркивает Дмитрий Лазуткин.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ⚡️❗️ ВАЖНЫЕ НОВОСТИ ДЛЯ МУЖЧИНЫ: кому нужно возвращаться в Украину?!

Ранее ТСН.ua писал о том, кому не нужно становиться на военный учет.

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