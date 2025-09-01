- Дата публикации
Важный шаг для Украины: акции украинской компании теперь торгуются на Nasdaq.
"Киевстар" стал первой компанией, которая вышла на высокотехнологичную биржу.
На бирже Nasdaq отныне можно купить акции первой украинской компании. Эта биржа торгует ценными бумагами высокотехнологичных компаний. Поэтому для нашего государства это и важный имиджевый шаг.
Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Романюка.
Это очень необычное открытие торгов на бирже Nasdaq. Сегодня первая украинская компания участвует в церемонии Opening Bell.
Opening Bell — традиция с более чем 200-летней историей в США. Ранее она означала старт торгов. Сейчас же превратилась в торжественное событие, к которому присоединяются новые участники биржи. В зале — глава офиса президента Андрей Ермак, премьер Юлия Свириденко и руководитель «Киевстара», чьи акции будут торговать на бирже. Саму церемонию руководство биржи начинает с упоминания жертв российских атак и говорит о героизме украинцев.
В компании не скрывают, это знаковое событие для всего украинского бизнеса. Ведь Nasdaq — это технологическая биржа, где ранее не была представлена ни одна компания из Украины.
«Этот момент больше, чем просто символ. Присутствие здесь нашего флага, руководителей государства, наших людей — это подтверждение украинского желания расти, бороться, подтверждение силы партнерства», — говорит сео «Киевстар» Александр Комаров.
С трибуны биржи Александр Комаров благодарит ВСУ. Говорит, благодаря им украинские компании могут работать и развиваться. А также — напоминать об Украине миру. Выход на международную биржу называет мостиком между инвестиционными возможностями Запада и украинскими потребностями в инвестициях и развитии. И праздничный звонок символизирует начало такого пути.
Америка и международные институты, объясняют эксперты, инвестируют триллионы долларов в компании из разных уголков мира. Для них это — бизнес и возможность получить прибыль. В Украине же есть потребность с привлечением инвестиций. Ведь внутренние кредиты или инвестиции — дорогие и ограниченные.
«Поэтому выход на американский рынок — это, другими словами, доступ к глобальному капиталу, где, по разным оценкам, есть от 4 до 10 триллионов долларов свободных средств, которые можно привлекать для развития», — говорит исполнительный директор «Украинского института будущего» Анатолий Амелин.
Даже в войну Украина может заинтересовать инвесторов. Ведь активно внедряет цифровые технологии и развивает новые технологии. Например, Минцифры и «Киевстар» подписали меморандум о создании украинской нейросети, которую будут использовать продукты с искусственным интеллектом. Протестировали работу «Старлинк» с обычными телефонами в зонах, где нет мобильного покрытия.
«И мы видим Украину, которая сама по себе очень диджитализированная страна, как она конвертирует эту компетенцию в ИТ, в развитии, в инженерии, она конвертирует в развитие новых отраслей. И поэтому, с моей точки зрения, нужно смотреть на текущую ситуацию как, с одной стороны, на вызов, возможно, самый тяжелый вызов в нашей жизни, а с другой стороны, как на возможность. И поэтому мы используем это время для того, чтобы ускорить, реализовывать стратегию компании „Киевстар“, трансформировать компанию от телеком-провайдера услуг до провайдера цифровых услуг с телеком-лицензией», — каж
Для государства выход компаний на международные биржи тоже имеет плюсы. Например, «Киевстар» — компания, которая работает только в Украине. А это — и налоги, и рабочие места, и услуги для миллионов граждан.
«Это хороший знак для Украины, потому что компания оставляет свои бизнес-интересы в Украине, и сюда продолжает инвестировать», — говорит исполнительный директор «Украинского института будущего» Анатолий Амелин.
Инвестиции также будут иметь значительную роль в восстановлении и расширении цифровой инфраструктуры. В прошлом году на Международной Конференции по восстановлению «Киевстар» пообещал направить на это почти 1 миллиард долларов США до 2027 г. И сейчас активно вкладывает в восстановление средства.
А еще, уверены эксперты, выход на биржу является и имиджевым событием для государства. Акции «Киевстара» продаются с биржевым тикером KYIV. И это реклама не только для компании, но и для Киева и Украины. Иностранные инвесторы теперь будут говорить о них не только в контексте войны, но и инновационных технологий.
