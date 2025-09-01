Важный шаг для Украины: акции украинской компании теперь торгуются на Nasdaq.

Акциями "Киевстара" будут торговать на Nasdaq / © ТСН

На бирже Nasdaq отныне можно купить акции первой украинской компании. Эта биржа торгует ценными бумагами высокотехнологичных компаний. Поэтому для нашего государства это и важный имиджевый шаг.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Романюка.

Это очень необычное открытие торгов на бирже Nasdaq. Сегодня первая украинская компания участвует в церемонии Opening Bell.

Opening Bell — традиция с более чем 200-летней историей в США. Ранее она означала старт торгов. Сейчас же превратилась в торжественное событие, к которому присоединяются новые участники биржи. В зале — глава офиса президента Андрей Ермак, премьер Юлия Свириденко и руководитель «Киевстара», чьи акции будут торговать на бирже. Саму церемонию руководство биржи начинает с упоминания жертв российских атак и говорит о героизме украинцев.

В компании не скрывают, это знаковое событие для всего украинского бизнеса. Ведь Nasdaq — это технологическая биржа, где ранее не была представлена ни одна компания из Украины.

«Этот момент больше, чем просто символ. Присутствие здесь нашего флага, руководителей государства, наших людей — это подтверждение украинского желания расти, бороться, подтверждение силы партнерства», — говорит сео «Киевстар» Александр Комаров.

С трибуны биржи Александр Комаров благодарит ВСУ. Говорит, благодаря им украинские компании могут работать и развиваться. А также — напоминать об Украине миру. Выход на международную биржу называет мостиком между инвестиционными возможностями Запада и украинскими потребностями в инвестициях и развитии. И праздничный звонок символизирует начало такого пути.

Америка и международные институты, объясняют эксперты, инвестируют триллионы долларов в компании из разных уголков мира. Для них это — бизнес и возможность получить прибыль. В Украине же есть потребность с привлечением инвестиций. Ведь внутренние кредиты или инвестиции — дорогие и ограниченные.

«Поэтому выход на американский рынок — это, другими словами, доступ к глобальному капиталу, где, по разным оценкам, есть от 4 до 10 триллионов долларов свободных средств, которые можно привлекать для развития», — говорит исполнительный директор «Украинского института будущего» Анатолий Амелин.

Даже в войну Украина может заинтересовать инвесторов. Ведь активно внедряет цифровые технологии и развивает новые технологии. Например, Минцифры и «Киевстар» подписали меморандум о создании украинской нейросети, которую будут использовать продукты с искусственным интеллектом. Протестировали работу «Старлинк» с обычными телефонами в зонах, где нет мобильного покрытия.

«И мы видим Украину, которая сама по себе очень диджитализированная страна, как она конвертирует эту компетенцию в ИТ, в развитии, в инженерии, она конвертирует в развитие новых отраслей. И поэтому, с моей точки зрения, нужно смотреть на текущую ситуацию как, с одной стороны, на вызов, возможно, самый тяжелый вызов в нашей жизни, а с другой стороны, как на возможность. И поэтому мы используем это время для того, чтобы ускорить, реализовывать стратегию компании „Киевстар“, трансформировать компанию от телеком-провайдера услуг до провайдера цифровых услуг с телеком-лицензией», — каж

Для государства выход компаний на международные биржи тоже имеет плюсы. Например, «Киевстар» — компания, которая работает только в Украине. А это — и налоги, и рабочие места, и услуги для миллионов граждан.

«Это хороший знак для Украины, потому что компания оставляет свои бизнес-интересы в Украине, и сюда продолжает инвестировать», — говорит исполнительный директор «Украинского института будущего» Анатолий Амелин.



Инвестиции также будут иметь значительную роль в восстановлении и расширении цифровой инфраструктуры. В прошлом году на Международной Конференции по восстановлению «Киевстар» пообещал направить на это почти 1 миллиард долларов США до 2027 г. И сейчас активно вкладывает в восстановление средства.

А еще, уверены эксперты, выход на биржу является и имиджевым событием для государства. Акции «Киевстара» продаются с биржевым тикером KYIV. И это реклама не только для компании, но и для Киева и Украины. Иностранные инвесторы теперь будут говорить о них не только в контексте войны, но и инновационных технологий.

