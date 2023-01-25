Вблизи белорусской границы появилось "спецподразделение боевых бобров": животные нечаянно укрепили защиту Украины

В Ровенской области природа очень способствует украинским военным, которые на этом отрезке держат границу.

Боевые бобры завелись на границе с Беларусью, животные усиливают обороноспособность Ровенщины, говорится в ТСН.

Охотоведы рассказывают, бобры грызут стволы деревьев и рушат их, перекрывая пути, также роют глубокие каналы в самых неожиданных местах. Так животные делают комфортной свою жизнь, но при этом способствуют обороне границы.

Если же враг вздумает наступать, то, кроме мгновенной огневой встречи от наших военных и минных полей, их еще и ждут сюрпризы от грызунов, говорят в военной администрации. Природа в обороне Украины способствует не только этому, погода позволила заменять еще больше территорий вдоль белорусской границы.

Также поднялся уровень воды и пути фактически непроходимы, затоплены канавы, леса, поля.

В то же время грызуны партизанят в основном ночью, рассказывают охотоведы, их уже прозвали "спецподразделением боевых бобров". “Они копают рвы глубиной по пояс, чтобы могли себе двигаться по территории. В то же время они оказывают помощь нам, врагам это будет доставлять неприятности”, — говорит охотовед Руслан.

Напомним, что в Ровенской области открыли первый в Украине и Центр спинальной травмы, где помогают травмированным вновь овладеть своим телом и обрести самые необходимые навыки. Зарубежным практикам на месте учат медики, в частности, из Англии, Канады, Италии, Швеции, Австралии. В Центре не скрывают, иностранные врачи перенимают опыт и у них, ведь с травмами войны в этих странах мало знакомы.

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