Вблизи Донецка военные устраивают с врагом "артиллерийские дуэли": благодаря М777 украинцы имеют преимущество

В Донецкой области американские гаубицы М777 минусируют россиян и их укрепления даже под плотным встречным огнем. Среди пушкарей – это называют "артиллерийскими дуэлями", говорится в ТСН.

За Песками уже оккупирован Донецк, а где-то среди полей лежит линия фронта и столбы дыма здесь хаотично вздымаются в небо после каждого прилета. Пока наша пехота сдерживает неприятеля, а где-то и сама пытается продвигаться вперед – активизируется артиллерия с обеих сторон.

Командир-артиллерист 59-й мотопехотной бригады на псевдо "Огонек" на взрывы почти не реагирует, к такому за время войны он уже привык. По характерному свисту командир понимает, у россиян немалый перелет. Среди деревьев дислокацию наших оккупанты еще не обнаружили, хотя и смогли засечь приблизительный квадрат, откуда стреляют украинцы. Подобную перестрелку артиллерии – можно уверенно сравнивать с игрой в "Морской бой". "Они ищут нас, а найти так и не могут. Может где-то их "птичка" висит, но мы замаскированы нормально", — говорит "Огонек".

Цена каждого выстрела огромна, так что наши наугад не бьют. Точные координаты цели нашим только что передала разведка. Задача для "трех семерок" — поразить укрепление оккупантов и она его развалила вдребезги. "После Д-20 работать афигенно. Результат от нее гораздо лучше: экономятся снаряды, точно бьет”, — говорят бойцы про работу гаубицы.

На "три семерки" россияне объявили охоту / Фото: ТСН.ua

Поэтому на "три семерки" россияне объявили охоту, однажды ракетой российского "Града" ей уже пробило колесо и немного испортило краску. Скаты установили новые, дислокацию сменили и после мелкого ремонта сегодня был ее первый выезд. “Они там к этому готовились уже 8 лет. Они там зарыты в терриконах, забетонированы. Стоит только три ствола — батальон росгвардии. Но мы для того и работаем, чтобы выгнать их из своей земли. Защищать родину нельзя устать”, — добавляют военные.

Работать со стационарных огневых позиций на этом участке Донецкого фронта пытаемся и наши военные. Артиллеристы показывают, что для защиты в лесополосе обустроили укрепления: есть тайник для оружия, кухня, блиндаж и окопы, которые их объединяют. Но остались в нем артиллеристы недолго. Билиндаж, который ребята копали неделю, враг разрушил за мгновение, но укрепления спасли среди наших без потерь. До смены огневой позиции бойцы изрядно успели минусовать россиянам.

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