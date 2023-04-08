Вблизи Соледара сельский дом превратили в медпункт, куда доставляют только в сумерках: бойцы здесь вспоминают бои

С некоторых позиций под Соледаром бойцов могут провести эвакуацию только в ночное время, по группам прицельно работает враг, но для каждого раненого медики пытаются совершить чудо.

В одной из старых неприметных домов в Донецкой области обустроен медпункт. Чтобы доставить сюда раненых медикам, приходится ехать в сумерках, говорится в ТСН..

Здесь работают Богдан и Володя говорят, чаще ночи у них бессонные, вот накануне ночью было 29 пациентов. В ожидании этой ночью под одеждой греют физраствор, такие же бутылочки греются и на батареях.

Здесь группа из шести человек – среди которых врач, ветеринар, водители и даже одна женщина – медсестра Марьяна. Ее дома ждет 4-летний сын. Говорит, что ей непонятно, что труднее – ежедневно видеть тяжелые ранения или не видеть сына.

Первых двух раненых привозят ближе к десяти вечера, с осколочными ранениями, одно из них видно из-за порванной формы. Ивана из Тернопольщины осколок ранил во время его первого боя. "Бой длился с 10 часов и до 5 вечера, 30 рожков выстрелял, гранаты", — рассказывает боец.

После этих раненых за два часа до дома госпиталя удается эвакуировать еще двух защитников. Павел из 10 бригады рассказывает, что вражеские дроны над их полями летают роями. “Дронов у них дохерища. Вчерашнее (ранение-ред) добавляли только, просто я сидел на "Ибупрофене", потому что нужно было людей выводить сколько мог", — говорит Павел.

Он таскал раненых тяжелее себя и вспоминает, что в этом доме уже не впервые. "Два месяца назад я здесь был, три осколка в голову", — говорит боец.

Солдат-санитар Николай свое ранение тоже поначалу не заметил, был слишком занят ранеными после боя – перематывал, жгутировал. Говорит, не спал уже трое суток, держится на кофе.

Основная медицинская помощь здесь за врачом-хирургом Андреем. “Привозят одновременно 10, далее еще 10 и так волнам. Самое неприятное для нас, если есть ранение руки, ноги, пятки и человек истекает кровью, потому что не наложен жгут. Такое случалось нередко”, – рассказывает Андрей.

Жалуются врачи и на то, что связи с позициями у них нет – никогда не знают, сколько раненых им привезут. “Четко и прицельно бьют по пунктам эвакуации, если не каждую смену, то каждую вторую смену к нам попадают раненые, которые эвакуировали раненых и работали по ним враги. Они ждут этого времени и тогда бьют”, — рассказывает медик.

Андрей устал за двое суток дежурства, да и за эти 13 месяцев. Он встретил полномасштабное вторжение за границей – в немецком Бремене. Мог бы не возвращаться, но вернулся и служит в 10 горно-пехотной бригаде. "Не было момента, когда бы я сожалел, решение было правильно", — убеждает он.

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