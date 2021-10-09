Вблизи станции "Академик Вернадский" родились первые тюленята: трогательные фотографии Крали и Пенолы

В районе украинской станции, на Аргентинских островах, начался сезон размножения тюленей Виддела.

Полярники со станции Академик Вернадский поделились трогательными кадрами новорожденных тюленят.

Об этом 5 октября говорится в сюжете ТСН.14.00.

На свет их родилось трое — 2 самки и самец. Мальчик, к сожалению, не выжил. А вот девочки имеют очень хорошее здоровье и быстро набирают вес, благодаря молоку матери. Обе уже весят по 25 килограммов.

Новости мира: полярники со станции "Академик Вернадский" поделились кадрами новорожденных тюленят

Тюленятам успели даже дать имена. Первую девочку полярники все вместе назвали Пенола в честь пролива, вблизи которого она появилась на свет, вторую назвал дизелист Александр Книжатко — Кралей, потому что именно он первым нашел ее, да еще и накануне своего дня рождения.

Исследователи говорят — мама тюленят будет выкармливать их еще около месяца, пока они не наберут по 90 килограммов. Такой запас позволит им пережить период голода при переходе к самостоятельному питанию.

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