Вблизи станции "Академик Вернадский" родились первые тюленята: трогательные фотографии Крали и Пенолы

В районе украинской станции, на Аргентинских островах, начался сезон размножения тюленей Виддела.
Полярники со станции Академик Вернадский поделились трогательными кадрами новорожденных тюленят.
Об этом 5 октября говорится в сюжете ТСН.14.00.
На свет их родилось трое — 2 самки и самец. Мальчик, к сожалению, не выжил. А вот девочки имеют очень хорошее здоровье и быстро набирают вес, благодаря молоку матери. Обе уже весят по 25 килограммов.
Тюленятам успели даже дать имена. Первую девочку полярники все вместе назвали Пенола в честь пролива, вблизи которого она появилась на свет, вторую назвал дизелист Александр Книжатко — Кралей, потому что именно он первым нашел ее, да еще и накануне своего дня рождения.
Исследователи говорят — мама тюленят будет выкармливать их еще около месяца, пока они не наберут по 90 килограммов. Такой запас позволит им пережить период голода при переходе к самостоятельному питанию.
Читайте также:
- В шортах среди снега: Украинские полярники поддержали климатический марш, который состоится в Киеве
- Научное открытие: ученые определили возраст останков кита, найденных возле станции "Академик Вернадский"
- Украинские полярники поздравили Украину с Днем Независимости чувственным видео