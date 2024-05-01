Вдова погибшего военного в память о муже осуществила его мечту: "Я понимала это - дело жизни"

Переселенка из Крыма Юлия Гаврилюк открыла в Винницкой области мини-цех по производству хлеба и пирожков. Об этом мечтал ее муж, который погиб в боях за Бахмут. Владимир пошел защищать Украину с первых дней полномасштабной войны. А жена сразу взялась волонтерить и развивать село, где он родился.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Валерия Кузнецова.

В селе Степановка Юлия Гаврилюк открыла мини-пекарню и выпекает там вкусности. Открыла пекарню Юлия за грантовые средства в память о своем муже Владимире, который погиб в декабре 2022 года в боях за Бахмут.

"Я себя называла женой, которая подает патроны. Мой муж ценой собственной жизни прекратил защищать наше государство, я понимала это дело жизни и его смерть не должна быть напрасной, предпочитаю помогать семьям, чтобы защитники вернулись домой", - говорит Юлия Гаврилюк.

Юлия Гаврилюк

Супруги из родной для Юлии Ялты переехали в Степановку, откуда родом Владимир, после аннексии Крыма. Начали выращивать в селе малину. Женщина продавала вкусности, муж вступил в ряды Нацполиции. Он очень любил землю, а еще - бандуры и кобзы. Изготавливал инструменты и носил селедку.

"Человек, который стремился заниматься саморазвитием, человек, который любил детей и меня, который любил землю, ничего деструктивного в руках не держал и я не понимала, как в его руках может оружие, но я знаю, что его поступок для меня героический", - отмечает Юлия Гаврилюк.

Семейные фото

После гибели Владимира Юлия написала книгу и чтобы продолжить дело мужчины открыла пекарню, чтобы помогать военным.

Более половины прибыли уходит на войско, говорит Юлия. Себе оставляют только денежные средства на сырье и зарплаты. А еще для бойцов волонтеры производят мясные консервы и каши.

Мини-пекарня

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Напомним, как у линии фронта происходит посевная и что говорят аграрии.

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