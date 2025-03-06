Вдова военного обвиняет медиков психбольницы в смерти мужа: жуткие подробности

Вдова участника боевых действий обвиняет медиков психбольницы в смерти своего мужа. Он попросил о психологической помощи, но внезапно умер.

Вдова участника боевых действий обвиняет медиков психбольницы в смерти своего мужа в Ровенской области. Говорит, он был весь в синяках. Однако врачи обвинения отвергают. Предполагают, что следы на теле появились в результате судорог и причина смерти с этим не связана.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Анны Махно

Елена Шарко говорит, что ее муж прослужил в боевых бригадах 10 лет. Михаилу Шарко было 29 лет. Говорит, вернулся с войны и оформлял документы для ухода за лежачей матерью. Признает, начал выпивать. И 12 февраля, люди позвонили ее матери, а она в экстренные службы.

"Что мой муж сидит возле первой школы сидит и плачет и что очень возбужден. Но в тот день, когда у него произошел такой срыв, он просто узнал о гибели своего собрата", – говорит вдова.

Елена Шарко держит портрет своего мужа Михаила Шарко.

На место прибыла полиция.

"Они могли его отпустить, но он попросил, чтобы они его положили в больницу, потому что он сам не справляется", – говорит Елена Шарко.

Оказывать помощь его госпитализировали в психбольницу. Медицинский директор показывает кровать, на которой лежал пациент. В коридоре. Потому что говорит, мест в палатах нет. Именно привезли пациентов из разных областей. Больницу реформируют в спецучреждение принудительного лечения осужденных. Но несколько мест, говорит, есть для таких пациентов, как Михаил. Утверждает, мужчине оказывали всю необходимую помощь. Но на 5 день в больнице ему стало очень плохо. Тогда на дежурстве была Галина.

"Он был не в сознании, давление его было низкое. Бледный, имел синяки на теле, поставили капельницу, покололи укольчики", – говорит врач-психиатр Галина Ткачук.

Но мужчина умер. Его жена подозревает, причина – избиение в больнице.

"Я увидела множественные страшные телесные повреждения на теле своего мужа. Эти нанесения были похожи на применение резиновой дубинки и электрошокера. У него отбита голова, синее ухо, глаз", – говорит Елена Шарко.

В психбольнице избиение отрицают. Предполагают, следы на теле могли появиться в результате судорог.

"Употребление приостанавливается и тогда организм не может это и дает реакцию, или белую горячку, или судорожные приступы. Синяки они вполне могли появиться после приступов. Синяки не повлияли на причину его смерти", – говорит директор КП "Областная психбольница с. Орловка" Анатолий Каленюк.

Приступы, говорят, видели и пациенты.

"Мы его втроем мужчина держали и не могли удержать. Тяжелые эпилептические припадки", – говорит пациент.

У директора есть видео с камер наблюдения. Его продолжительность более ста часов – все время пребывания Михаила. Все предоставить не могут, потому что изъято полицией в рамках расследования.

Видео с камер наблюдений

На кадрах видно одно из нападений. Михаил на кровати. К нему подходят пациенты, охрана. Медперсонал проводит определенные манипуляции. Еще два нападения, говорят, произошли в столовой, где камер нет. Показываем директору фото синяков на теле Михаила. Тот считает, что мужчина мог удариться.

Между тем в полиции официально сообщают, что следственно-оперативная группа признаков насильственной смерти не обнаружила: «Согласно врачебному свидетельству, смерть мужчины наступила в результате нарастающей сердечно-легочной и дыхательной недостаточности, тромбоза венозных сосудов головного мозга, правого желудочка сердца, ветвей легочной артерии и дисметаболической кардиомиопатии».

Но у вдовы еще и вопрос, должным ли образом ему оказали помощь, когда мужчине стало очень плохо, ведь реанимации в психбольнице нет.

"Скорая не может ехать в стационар оказывать помощь, потому что это наша обязанность оказывать помощь. Они скажут, вы за это деньги берете, что же мы будем ехать", – говорит врач Галина Ткачук.



Ухудшилось состояние около 17:00, а констатировали смерть после 18:00. Утверждают, пытались спасать. Но скорую не вызывали. Дежурный врач говорит, не видела необходимости. Мол, скорая могла и не приехать.

"Он обратился за помощью. Он не заслуживает того, чтобы ему не дали шанс на жизнь", – говорит вдова мужчины.

Вдова участника боевых действий обвиняет медиков в смерти своего любимого на Ривненщине

Сделали ли все для спасения жизни Михаила медики – расследует полиция. Идет судебно-медицинская экспертиза, которая должна определить откуда у мужчины синяки. Следователи же изучают все видео с камер наблюдения.

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