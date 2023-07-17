Вдвое подорожало электричество: помогут ли новые цены избежать веерных отключений света

В Украине вдвое подорожало электричество, но даже этих денег не хватит на восстановление генераций

Украинцы в этом месяце уже получили новые платежи за электроэнергию. Для тех, кто потреблял мало, свет подорожал чуть ли не вдвое. Для других киловатт теперь обходится дороже почти на гривну. Энергетики говорят, что все эти средства от нового тарифа уходят на восстановление разрушенных оккупантом станций и линий передач.

Как продолжаются ремонты и как к новым ценам на свет относятся украинцы, узнавал корреспондент ТСН Александр Романюк.

Лидия Анатольевна показывает свои платежи за свет. Говорит, всегда пробует экономить. Потребляет обычно не более полутора сотен киловатт. В новой платежке сразу увидела разницу, сколько с новыми тарифами придется заплатить.

"В два раза у меня больше получилось", – отмечает женщина.

С июня тариф для украинцев вырос до 2 гривен 64 копеек за киловатт, что почти на гривню двадцать больше, чем Лидия Анатольевна платила раньше. Впрочем, подорожание ее не испугало. Говорит, что прекрасно понимает, что происходило с энергосетями во время российских обстрелов. Сама переживала блекауты и вынужденные отключения. Так что новый тариф, шутит, это некий донат украинской энергетике.

"Я таким образом могу приобщиться к восстановлению и как-то помочь", – говорит она.

"Это приоритет – восстановление оборудования. Восстановление после обстрелов, и в том числе подготовка для прохождения отопительного сезона. И потому основные средства, поступающие от продажи электроэнергии – в том числе и благодаря повышению тарифов – они идут на это направление", – говорит в. о. генерального директора ПАО "Центрэнерго" Виктор Спичка.

Ремонты сегодня продолжаются практически на всех энергетических объектах страны, говорят в Минэнерго – как государственных, так и частных.

"Очень неплохо у нас идет кампания на атомной генерации — она происходит со значительным опережением графиков, неплохо идет кампания на гидрогенерации", — министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Такова же история с тепловой энергетикой и энергосетями. Они должны быть максимально стабильны и готовы к высоким нагрузкам. А к началу отопительного сезона надеются ввести в работу максимальное количество мощностей.

"Сегодня введен в резерв для опробования на рынке один из объектов, и потому это внушает сдержанный оптимизм. Задача перед нами очень серьезная. Не на всех объектах нам удается быстро провести восстановление. На некоторых объектах мы просматриваем графики, добавляем новые усилия", – рассказывает директор по направлению производства и технической политики ПАО "Центрэнерго" Евгений Мирошниченко.

На ремонты, объясняют, влияют тревоги. Вблизи поврежденных обстрелов станций до сих пор обнаруживают неразорванные боеприпасы. Где-то задержки с оборудованием. Потому что немалое количество энергетических объектов построено еще в советское время. Имели большой износ, да и запчасти для них сейчас достаточно сложно доставать.

Впрочем, и эти преграды приходится преодолевать максимально быстро. Очень помогают международные партнеры, а где-то приходится решать проблемы самостоятельно. В частности, и благодаря средствам, поступающим из новых тарифов

Повышение тарифов было дискуссионной и тяжелой темой, признают в парламентском комитете по энергетике. Впрочем, новые тарифы были необходимы для отрасли. Сегодня, признают, поражены реакцией украинцев, которые с пониманием отнеслись к их росту и фактически помогают восстанавливать разрушенное врагом.

"Многие генерации у нас пострадали. И на это нужны миллиарды долларов, чтобы их восстановить. И к сожалению, даже те средства, которые будут собираться – их недостаточно, чтобы покрыть дефицит этого ресурса. Но это уже какой-то ресурс, чтобы компании удерживаться на плаву", – объясняет нардеп Сергей Нагорняк.

Ибо энергетическая безопасность – очень важный элемент в борьбе с оккупантом. Государство же будет максимально заботиться о тех, кто не может платить высокие тарифы. Такие люди будут получать субсидии. Средства на это выделены, процедура получения или критерии не меняется. В то же время граждан просят, по возможности, экономить киловатт. Это не только уменьшит суммы в платежках, но и ускорит ремонт.

"Если есть возможность с пиковых часов сместить использование бытовой техники – это действительно помогает нашей энергосистеме и нашим ремонтам. Чем больше нагрузка – тем сложнее проводить ремонтные кампании", – говорит министр энергетики.

Со своей стороны энергетики обещают – несмотря на возросшее потребление из-за жары – постараются максимально обеспечить электричеством все уголки Украины. А никаких веерных отключений, которыми в Интернете псевдоэксперты пугают людей, этим летом не будет.

Ранее в Кабинете министров рассказали, будут ли повышать тарифы на коммуналку в этом году.

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