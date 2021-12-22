Веб-камеры Буковеля: на что можно посмотреть онлайн на горнолыжном курорте

Разведать атмосферу в Буковеле можно через камеры, которые все показывают в реальном времени. Таких "проводников" здесь – немало.
Новый год уже близок, как и начало горнолыжного сезона в Карпатах. В горах уже крепко заметает снегом и царит мороз.
Многие украинцы планируют отпуск в высокогорье. Один из самых популярных курортов – Буковель уже готов принимать гостей.
ТСН.ua предлагает просмотреть вебкамеры, чтобы ознакомиться с погодой, атмосферой и разными зонами курорта.
В Буковеле есть множество веб-камер,воспользоваться ими можно на официальном сайте курорта. Их установили на территории разных гостиничных и развлекательных комплексов, а также ресторанов и кафе. Камеры есть на верхних и нижних станциях подъемников, на жилых рециденциях, спортивных площадках. Также можно смотреть онлайн на водоемы горнолыжного комплекса.
Вот несколько снимков с онлайн-камер, через которые можно посмотреть на зону отдыха в реальном времени.
Обзорная камера центра курорта
Верхняя станция подъемников 14,15
Напомним, раньше мы рассказывали, сколько стоит отдых на Буковеле в "высокий" сезон.
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