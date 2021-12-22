Веб-камеры Буковеля: на что можно посмотреть онлайн на горнолыжном курорте

Веб-камеры Буковеля: на что можно посмотреть онлайн на горнолыжном курорте

Разведать атмосферу в Буковеле можно через камеры, которые все показывают в реальном времени. Таких "проводников" здесь – немало.

Новый год уже близок, как и начало горнолыжного сезона в Карпатах. В горах уже крепко заметает снегом и царит мороз.

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Многие украинцы планируют отпуск в высокогорье. Один из самых популярных курортов – Буковель уже готов принимать гостей.

ТСН.ua предлагает просмотреть вебкамеры, чтобы ознакомиться с погодой, атмосферой и разными зонами курорта.

В Буковеле есть множество веб-камер,воспользоваться ими можно на официальном сайте курорта. Их установили на территории разных гостиничных и развлекательных комплексов, а также ресторанов и кафе. Камеры есть на верхних и нижних станциях подъемников, на жилых рециденциях, спортивных площадках. Также можно смотреть онлайн на водоемы горнолыжного комплекса.

Вот несколько снимков с онлайн-камер, через которые можно посмотреть на зону отдыха в реальном времени.

Обзорная камера центра курорта

Обзорная камера центра курорта "Буковель", скриншот с видео/bukovel.com

Местное кафе

Камера напротив местного кафе, скриншот/bukovel.com

Буковельская ярмарка

Буковельская ярмарка, скриншот/bukovel.com

Верхняя станция подъемников 14,15

скриншот/bukovel.com

Нижняя станция подъемника 17

чкриншот с видео/ bukovel.com

Каток в Буковеле

Каток в Буковеле, скриншот с видео/bukovel.com

ПОдъемник 7

скриншот/bukovel.com

Жилищная резиденция. Рецепция

Жилой комплекс в Буковеле ,скриншот с видео/bukovel.com

Напомним, раньше мы рассказывали, сколько стоит отдых на Буковеле в "высокий" сезон.

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