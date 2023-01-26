Вечеринка во время COVID-19, драки в Раде и скандальный ресторан "Велюр": ляпы и курьезные ситуации с Тищенко

В ВР отреагировали на поездку Тищенко в Таиланд и заверили, что не отправляли его за границу.

Бывший заместитель председателя депутатской фракции "Слуга Народа", народный депутат Николай Тищенко, вновь вляпавшийся в скандал из-за поездки в Таиланд, неоднократно отличался одиозным поведением.

ТСН.ua собрал ляпы и громкие курьезные ситуации, связанные с народным депутатом Верховной Рады.

Поездка в Таиланд во время войны в Украине

26 января появилась информация о том, что народный депутат Николай Тищенко во время полномасштабной войны в Украине отправился в Таиланд. На сайте Посольства Украины в Королевстве Таиланд отметили, что речь идет о "рабочей поездке" , которая запланирована на 27 января. Там нардеп должен встретиться с "украинским сообществом" в четырехзвездочном отеле для "улучшения взаимодействия с представителями общества". В ВР заявили, что не отправляли его за границу.

После возмущения украинцев глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия сообщил, что Тищенко уволят с должности заместителя председателя фракции. Впоследствии глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк добавила, что Тищенко исключен из партии "Слуга народа".

Новости Украины: Николай Тищенко пытался силой стянуть с трибуны Гео Лероса

Тищенко часто путает праздники

В День Украинской Государственности 28 июля Тищенко решил поздравить украинцев с Днем Независимости. В социальных сетях нардеп опубликовал сообщение, к которому прикрепил стихотворение и фото с украинскими флагами в центре Киева. После комментариев под сообщением он понял ошибку, удалил сообщение с поздравлением со своей страницы и поздравил украинцев с Днем Крещения Руси и с Днем Украинской Государственности.

Подобная ситуация произошла, когда на Рождество 2022 он поздравил украинцев с Пасхой. Соответствующее сообщение появилось на его странице в фейсбуке. В частности, Тищенко изложил стихотворение-поздравление, которое завершалось словами: "Христос воскресе!". Вскоре это сообщение исчезло со страницы политика, там был опубликован следующий текст, а ошибка исправлена.

Скандалы, связанные с рестораном "Велюр"

Журналисты-расследователи не раз замечали, как ресторан "Велюр" работал в период жесткого карантина. В ходе наблюдений они заметили, как в "Велюр" приезжали народные депутаты и другие известные в политических кругах люди.

Одно из таких событий получило огласку. В частности, в разгар коронавируса, заведение работало ночью вплоть до 6 утра, несмотря на карантинные ограничения. В заведении заявили, что могут работать ночью в соответствии с протоколом КГГА. Впрочем, этот документ был устаревший, а новые ограничения, запрещающие работу ресторанов после 23 часов от 8 июля, в "Велюре" не комментировали.

Громкая вечеринка супруги Тищенко во время карантина

В апреле 2021 года во время эпидемии коронавируса депутат Верховной Рады Николай Тищенко устроил в гостинице в Подольском районе Киева вечеринку в период строгого карантина. Праздник устроили ко дню рождения супруги Тищенко. По информации СМИ, кроме того, что нарушил правила карнатина, он для гостей мероприятия устроили масштабный фейерверк, которые в столице запрещены. По словам самого Тищенко, праздновали якобы не в ресторане, а в гостиничных номерах, так что юридически он ничего не нарушил.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя вечеринку Тищенко, заявил, что он должен быть наказан. Арахамия отметил, что "этого нельзя делать". И, по его мнению, Николай Тищенко должен взять на себя максимальное наказание, предусмотренное законом, за нарушение карантина.

Драки Тищенко и Лероса в Раде

Тищенко неоднократно попадал в драки, часто являясь инициатором. В частности, всем запомнился конфликт между Тищенко и внефракционным народным депутатом Гео Леросом. Событие произошло в сентябре 2021 года. Тогда он пытался силой стянуть с трибуны Лероса, чтобы прервать его выступление, в котором звучала критика президента. Он попытался сопротивляться политике, который забрал у него микрофон, и вырваться из его объятий, но ему это не удалось сделать.

Из-за фотосессии нардепа задержали рейс

Летом 2021 года вылет самолета из Киева в Ужгород задержали почти на 10 минут из-за того, что нардеп Николай Тищенко снимал несколько дублей видео на телефон. На видео, опубликованном журналистом, видно, как нардеп активно жестикулирует и что-то рассказывает на камеру на фоне самолета, а позади него пассажиры активно заходят на борт лайнера. Пока Тищенко не снял удачный кадр, самолет не мог взлететь из-за частного автомобиля, преградившего дорогу.

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