Вечерние страшилища: неизвестные в балаклавах дубинками наводят свои "порядки" в поселке

По факту нападения на подростков и юношей в полиции открыли уголовное производство.

В поселке Млинов, что в Ровенской области, неизвестные мужчины в балаклавах нападают на подростков и юношей, которых останавливают по вечерам, Бьют кулаками, ногами и даже используют деревянные дубинки, чтобы свалить своих жертв с ног. Председатель общины Дмитрий Левицкий обратился в полицию с заявлением о хулиганах, которые держат в страхе спокойный когда-то поселок.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали целый ряд нападений на улицах поселка: кого-то бьют дубинкой по голове, другого — со всей силы кулаками, после чего бросают на асфальт, какого-то парня пинают с ноги в спину. Поселковый голова собрал все доступное видео, но уверен, что фактов избиения значительно больше.

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"Не все хотят предоставлять такие материалы. По моему мнению, просто боятся ", — говорит он.

Все нападения происходят около 7-9 часов вечера. Несколько мужчин в балаклавах и масках заходят в магазины или кафе, где собираются подростки, начинают их выгонять оттуда и дубасить, кого-то останавливают просто на дороге.

Местная жительница Наталья стала свидетелем одного из таких нападений на подростков. На встречу с журналистами соглашается при условии, что ее лицо не покажут — она тоже боится расправы.

"Зашли группа с закрытыми капюшонами лицами. Они разгоняли молодых людей, дети бежали, а тех, которые оставались, они просто били. Якобы с таким мотивом, что они будут наводить здесь порядки ", — рассказывала она.

Ни один из пострадавших в полицию пока не обратился. Но копы все же открыли уголовное производство за хулиганство группой лиц. Заявление в полицию написал поселковый голова.

Мать одного из пострадавших рассказала журналисту ТСН, что была потрясена, когда узнала от сына, что с ним случилось. "Они встретились с друзьями. Сидели, ели чипсы, пили воду. Им просто сказали выйти, начали их бить. Моего били по ногам и по голове", — рассказывает она.

Женщина говорит, что готова сотрудничать с полицией и попросила других родителей также обращаться с заявлениями. К этому призывают и полицейские. Заместитель руководителя Млинивского отделения полиции Роман Гасяк гарантирует заявителям анонимность.

Если личности нападавших будет установлены и их вину докажут, то им грозит до 4 лет лишения свободы.

Новости Украины: в Ровенской области неизвестные нападают на подростков вечером и бьют их

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