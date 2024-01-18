"Вечная война с Россией": эксперты назвали условия, при которых Путин выведет войска из Украины

После того, как на днях рупор Кремля, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев публично заявил о истинной причине "вечной" войны и о том, что новая война может разгореться и через 10 лет, и через 50, ситуацию для ТСН.ua прокомментировали украинские эксперты - политолог Владимир Фесенко и военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Сейчас я в Давосе на украинских мероприятиях. Вчера, когда была дискуссия историков, был упомянут этот пост Медведева. На мой взгляд, очень точно отреагировал известный украинский историк Ярослав Грицак. Он сказал, что на самом деле не стоит вести дискуссию с клиническим идиотом. Я бы сказал с политическим идиотом, в которого превратился Дмитрий Медведев", – говорит Владимир Фесенко.

И добавляет: "Его посты нельзя анализировать рационально. Это проявление его клинического антиукраинства, это его способ продемонстрировать себя в таком специфическом виде, пытаясь быть более пропутинским, чем Путин. В этом его мотивация писать такие посты".

Глобальная цель России

По словам Фесенко, этот пост Медведева – "это диагноз": "Диагноз не только самому Медведеву, но и современному путинскому режиму. Суть в том, что этот режим не будет признавать Украину. Уничтожение Украины – это системная глобальная политическая цель путинского режима. Об этом должны знать западные лидеры и должны к этому серьезно относиться. С такими людьми как Медведев компромиссы невозможны. Только сила может остановить их. Договориться о постоянном мире, о мирном сосуществовании с такими людьми как Медведев вряд ли возможно. Но если они будут чувствовать силу, способность защиты самой Украины, поддержку Украины Западом, никакие из угроз, о которых пишет Медведев, не станут реальностью. Это будет истерика, не больше".

К этому Фесенко добавляет: "Лишить Украину права на жизнь – это отражение мировоззрения и Путина, и Медведева, и нынешней российской элиты. Наша борьба с ними носит сакральный характер – это борьба за наше будущее, за наше выживание как нации. Для этого нам будет нужна поддержка наших западных и других международных партнеров. Но обреченности нет. Что бы там не писал Медведев, мы не обречены на постоянную войну. Риски могут быть, но если они будут чувствовать, что за Украиной и за нашими международными партнерами есть сила, они не решатся на новую агрессию".

Риски будут и через 50 лет

В свою очередь, военный аналитик Александр Коваленко заявление Медведева прокомментировал так:

"Это вполне понятно даже без алкоголика Медведева, что риски войны есть и через 10 лет, через 20 и через 50, потому что Россия всегда имела хищнические намерения относительно Украины. В этом нет ничего удивительного. Это не какое-то предупреждение, не имеющее аналогов в мире. Это исторический контекст событий между Россией и Украиной. Устрашение".

К этому Коваленко добавил: "Даже если к власти придет неолиберал или неодемократ, все равно будет возвращение к старорежимному формату диктатуры и тоталитарному режиму с имперскими амбициями".

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